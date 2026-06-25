EU intensifica presión sobre vehículos eléctricos chinos con prohibición a Polestar

Polestar dijo ⁠el jueves que el Gobierno del presidente Donald Trump estaba obligando al fabricante de vehículos eléctricos a dejar de vender automóviles en Estados ⁠Unidos a partir del año de modelo 2027, en un momento en que Washington intensifica su campaña contra los coches chinos.

Las acciones de Polestar bajaban un 6.3% el jueves por la tarde en el Nasdaq.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos no concedió a Polestar la autorización para vender coches en virtud de la norma sobre ⁠vehículos conectados, que restringe la importación y venta de automóviles ⁠con tecnología de vehículos conectados vinculada a China a partir del año modelo 2027.

El Bluetooth, el Wi-Fi, la conectividad móvil y algunas tecnologías de comunicaciones por satélite están incluidas en la normativa debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la capacidad de los vehículos para recopilar datos sensibles sobre los propietarios estadounidenses.

La norma se adoptó en enero de 2025 bajo la presidencia de Joe Biden y se ha mantenido vigente bajo la presidencia de Donald Trump.

Esta medida supone el último paso importante de Estados Unidos hacia la prohibición de los coches fabricados y exportados desde China, en un momento en que Washington presiona para reforzar la industria automotriz nacional.

Los legisladores han propuesto una ley para endurecer aún más las restricciones. Las importaciones de vehículos eléctricos chinos también se enfrentan a aranceles elevados.

La empresa con sede en Suecia, cuya participación mayoritaria pertenece a la china Geely Holding, ha afirmado que seguirá vendiendo los vehículos Polestar 3 y Polestar 4 ya existentes en Estados Unidos y que también ofrecerá acceso a su red de servicio técnico. Polestar ha declarado que no apelará el rechazo.

El Departamento de Comercio no hizo comentarios de inmediato.

Giro hacia el mercado europeo

Polestar ya había advertido en 2024 que la normativa sobre vehículos conectados "prohibiría de hecho" al fabricante vender vehículos en Estados Unidos, incluidos los fabricados en el propio país.

"La industria automotriz está entrando en una nueva fase, basada en las dinámicas regionales. Nuestra estrategia refleja esto, siendo Europa nuestro mayor motor de crecimiento y nuestro plan de fabricar el Polestar 7 en Europa", dijo el presidente ejecutivo de Polestar, Michael Lohscheller.

Polestar se ha orientado cada vez más hacia Europa, ya que las ventas en Estados Unidos siguen estancadas debido a las crecientes presiones competitivas y a la ralentización del gasto de los consumidores.

Solo el 6% de sus ventas del primer trimestre procedió de Estados Unidos, frente al 78% de Europa.

Polestar ha tenido dificultades para obtener beneficios y ha necesitado repetidas inyecciones de capital por parte de su propietario, Geely, y de su presidente, Li Shufu.

Sus acciones han caído en picado, lo que obligó a la empresa a llevar a cabo una agrupación de acciones el año pasado para mantener su cotización en ⁠el Nasdaq.

Ford y otros fabricantes de automóviles se apresuran a obtener la autorización del Gobierno de ⁠Estados Unidos para seguir vendiendo modelos que llevan años en los concesionarios estadounidenses, ⁠pero que recientemente han sido objeto de críticas como parte de la prohibición.

Volvo Cars, marca hermana y cofundadora de Polestar, afirmó en mayo que había recibido una autorización, aunque señaló ⁠que aún debía cumplir con las especificaciones de la normativa en toda su gama de modelos vendidos en Estados Unidos. La empresa confirmó que necesitaba una autorización específica debido a su estructura de propiedad.

Incertidumbre sobre la producción del Polestar 3

La decisión plantea dudas sobre el futuro del Polestar 3, su único modelo fabricado en Estados Unidos.

Volvo Cars —que fabrica algunos de los coches de Polestar— anunció en marzo que consolidaría la producción del Polestar 3 en su planta de Carolina del Sur, en lugar de fabricar también el modelo en Chengdu, China.

Un portavoz de Volvo dijo el jueves a Reuters que la producción en China aún no se ha detenido. Volvo señaló que era demasiado pronto para saber si los acontecimientos del jueves alterarían esos planes.

Ante las presiones arancelarias, Polestar optó por actualizar sus modelos más antiguos en lugar de lanzar otros completamente ⁠nuevos.

Prevé que las entregas de una nueva variante del Polestar 4 comiencen a finales de este año, seguidas de una versión renovada del sedán Polestar 2 en 2027.

El próximo modelo totalmente nuevo del fabricante, el SUV compacto Polestar 7, está previsto que se fabrique en la futura fábrica de Volvo en Eslovaquia.