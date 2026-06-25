Canadá pide a su afición cruzar frontera con EU para acompañarlos en siguiente fase del Mundial 2026

Canadá está haciendo un ⁠llamamiento a su ejército de aficionados ataviados de rojo para que les sigan a Estados ⁠Unidos y crucen una frontera que muchos de ellos han estado evitando deliberadamente, tras perder la oportunidad de disputar un partido de eliminatorias del Mundial en su país.

"Sentimos tener que dejarlos. Pero ustedes no ⁠tienen por qué dejarnos", publicó el equipo ⁠en las redes sociales el jueves, junto con una carta dirigida a los aficionados, un día después de que su derrota 2-1 ante Suiza en Vancouver acabara con cualquier esperanza de disputar un cuarto partido consecutivo en Canadá.

En su lugar, Canadá se dirige a Los Ángeles para disputar el domingo un partido de la ronda de los 32 mejores ante Sudáfrica y espera que, al menos durante un fin de semana, el atractivo de un encuentro de la fase eliminatoria del Mundial resulte más fuerte que la política.

La petición llega en un momento delicado. Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos se han tensado desde que el presidente Donald Trump amenazara con absorber a Canadá como el 51º estado de Estados Unidos poco después de ganar las elecciones de 2024.

Desde entonces, Trump ha impuesto aranceles generalizados al acero, el aluminio y los automóviles canadienses, y se ha referido en repetidas ocasiones al primer ministro Mark Carney como "gobernador". Muchos canadienses han respondido boicoteando los productos estadounidenses y cancelando sus viajes al sur de la frontera.

Canadá necesitaba un empate frente a Suiza el miércoles para ganar el Grupo B y mantenerse como local al menos un partido más. Ahora se dirigen a los aficionados para que sopesen el patriotismo frente a la política.

En su carta, dirigida a "Querido Canadá", el equipo reconoció el ambiente electrizante de sus tres primeros ⁠partidos del Mundial.

Miles de aficionados se desplazaron al Estadio de ⁠Toronto para el partido inaugural de Canadá, que ⁠terminó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, convirtiendo las calles de la ciudad en una ola ondulante de banderas y ⁠cánticos.

Se vivieron escenas similares en Vancouver, donde Canadá venció a Qatar por 6-0 antes de que la derrota ante Suiza pusiera fin a su racha como local. "Su confianza nos ha ayudado a superar algunos de los momentos más importantes de nuestra historia", decía la carta. "Gracias a los aficionados que nos han apoyado en cada revés, cada victoria y cada paso que nos ha traído hasta aquí".

El equipo también se dirigió directamente tanto a los seguidores de toda la vida como a los recién llegados.

"Y a nuestros nuevos ⁠aficionados: bienvenidos, nos alegra mucho que estén aquí", afirmaron. "Ahora que nos dirigimos a Los Ángeles, invitamos a los canadienses a acompañarnos en cada paso del camino (...) este viaje no ha terminado. En muchos sentidos, apenas está empezando".