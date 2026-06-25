Marcha LGBT+ 2026 sí llegará al Zócalo: Esta es la ruta oficial en la Ciudad de México.

La edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México se realizará el próximo sábado 27 de junio y, tras días de incertidumbre por la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, autoridades y organizadores confirmaron que el recorrido concluirá en la Plaza de la Constitución, uno de los puntos más emblemáticos de la movilización.

La decisión fue resultado de acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Comité Gay Pride CDMX para garantizar la convivencia entre las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una de las manifestaciones más importantes de la diversidad sexual en América Latina.

Confirman llegada al Zócalo pese al Fan Fest

Las dudas sobre la ruta surgieron debido a la ocupación temporal del Zócalo por el FIFA Fan Fest, espacio habilitado para la transmisión de partidos y actividades mundialistas. Sin embargo, las autoridades capitalinas confirmaron que el acceso a la plancha será garantizado para las personas participantes en la marcha.

Con ello, la movilización conservará uno de sus momentos más representativos: la llegada al corazón político del país, donde se prevé la lectura de un pronunciamiento político y social por parte de los organizadores.

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ 2026 en la CDMX?

El punto de concentración será el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 horas. Desde ahí, los contingentes avanzarán hacia el Centro Histórico a través de las principales avenidas de la capital.

La ruta confirmada contempla el siguiente recorrido:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

Aunque las autoridades no descartan ajustes operativos de último momento por razones de seguridad y movilidad, el trayecto mantiene su destino final en la Plaza de la Constitución.

Habrá cambios para carros alegóricos y actividades artísticas

Si bien la marcha peatonal llegará al Zócalo, algunas actividades tendrán modificaciones derivadas de la logística mundialista.

Los carros alegóricos no ingresarán a la Plaza de la Constitución y concluirán su recorrido en la zona de Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez. Asimismo, parte de las actividades artísticas y los escenarios principales serán instalados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y el Eje Central.

Además, el Comité Gay Pride participará en un acto conmemorativo dentro del Fan Fest, donde realizará un pronunciamiento alrededor de las 13:00 horas.