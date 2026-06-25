Plan de evacuación del estrecho de Ormuz, suspendido tras ataque en el golfo de Omán

El plan de evacuación del estrecho de Ormuz fue suspendido este jueves tras un ataque en el golfo de Omán contra un barco que había atravesado el estrecho, anunció la Organización Marítima Internacional (OMI) en un comunicado.

"He decidido suspender temporalmente su implementación para volver a confirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes tanto para los buques que figuran en nuestra lista de evacuación como para todos aquellos que se encuentran en la región", declaró el secretario de esta agencia de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez.

Más temprano, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un proyecto de origen desconocido dañó un carguero en el estrecho de Ormuz, a 7.5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en este estrecho después de que Teherán y Washington levantaron bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Un carguero fue alcanzado por estribor por un proyecto de origen desconocido, lo que provocó daños en el puente. El capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental", indicó la agencia UKMTO.

La compañía británica de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el buque como el portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

El memorando de entendimiento prevé el paso libre de pesos durante 60 días por el estrecho de Ormuz pero Irán quiere imponer tasas de tránsito en esta vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Washington se opone a ello tajantemente.

Omán afirmó a principios de semana que lo estudiaba con Irán, pero el jueves precisó que no se prevén "comisiones de paso".

Las autoridades omaníes también anunciaron la apertura de un "corredor marítimo temporal", descrito como una iniciativa conjunta con la ONU.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, ha amenazado con responder con "medidas apropiadas" ante cualquier intento de tránsito por el estrecho sin su autorización previa.

El 12 de junio un buque fue alcanzado por un proyecto de origen desconocido en el estrecho, frente a las costas de Omán, según la UKMTO.