Felipe Macías da continuidad a censo para identificar a población autista en Querétaro

Como parte de las acciones del gobierno municipal de Querétaro encabezado por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, para diseñar políticas y acciones en favor de las personas autistas, se implementó la segunda etapa del censo que permite identificar a esta población, a través de la campaña De Mil Colores del DIF Municipal.

Este ejercicio se realizó por primera vez en la historia de las administraciones en una primera etapa, con el objetivo de identificar a las personas autistas y entregarles un cordón de identificación con propósito de promover entre la población en general, la comprensión de las discapacidades no visibles, y actualmente se está llevando a cabo la segunda etapa.

Durante la primera fase se alcanzó el registro de 1,509 personas autistas dentro del padrón, de las cuales 1,257 son niños y adolescentes; y 252 corresponden a personas mayores de 18 años. Para la segunda etapa van 232 registros.

Con esta entrega de cordones se busca que cuando se identifique a alguien que porta dicho listón en espacios públicos, la misma población comprenda que se encuentra ante una persona que puede necesitar asistencia adicional, y si está en sus posibilidades ofrezca ayuda con amabilidad y respeto.

El objetivo también es concientizar e informar sobre el autismo, para construir una sociedad más comprensiva, buscar usos preferentes y accesos prioritarios reconociendo las distintas formas de vivir y comunicarse, fomentar la inclusión y el respeto en cada espacio y cultivar la empatía, consideración y paciencia entre las personas autistas.