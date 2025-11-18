Estados Unidos libera de arancel recíproco a 72% de las exportaciones colombianas

Un nuevo reversazo en la política comercial de Estados Unidos abre una oportunidad para los exportadores colombianos. El gobierno estadounidense eliminó el arancel recíproco de 10% para una decena de productos agropecuarios y alimenticios, lo que permitió que 72% de la canasta exportadora de Colombia quede completamente exenta de gravamen, un aumento de 21 puntos porcentuales frente al nivel previo a la medida (51%).

Así lo explicó la Cámara de Comercio Americana, AmCham, la cual explicó que el decreto elimina el arancel recíproco a una lista ampliada de productos que Estados Unidos no produce o produce de forma insuficiente, y ajusta el tratamiento de otros bienes que se benefician de acuerdos de comercio y seguridad.

Sectores con ventajas

Según el análisis de AmCham sobre los 19 sectores que representan cerca de 96% de las exportaciones hacia EU, aproximadamente 94% de la canasta presenta oportunidades de crecimiento, aunque estos dependen de ciertos factores como estándares técnicos, trazabilidad y logística.

“Con el alivio arancelario, el reto es consolidar clientes y diferenciarse en estándares, sostenibilidad y logística. Si Colombia actúa con precisión, puede convertirlo en más oportunidades, inversión y crecimiento”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham.

Algunos productos, como petróleo y oro, quedan totalmente exentos del arancel de 10%, mientras que otros, como flores y textiles, mantienen gravámenes, pero pueden crecer gracias a eficiencia, sostenibilidad y cercanía logística.

El petróleo, que representa 40% de la canasta exportadora hacia EU, también quedó exento del arancel. Sin embargo, su oportunidad se considera moderada, pues su crecimiento dependerá de la estabilidad regulatoria y de la confianza en la transición energética, factores clave para que Colombia se mantenga como un proveedor confiable.

En contraste, sectores como aluminio, hierro y acero continúan enfrentando aranceles elevados, de hasta 50% en ciertas líneas, lo que limita su crecimiento en el corto plazo. En el caso del aluminio, por ejemplo, la mayor parte de las exportaciones sigue sujeta a medidas restrictivas, y solo las líneas altamente especializadas acceden a un arancel cero, lo que convierte esta oportunidad en selectiva y de largo plazo.

Capitalizar estas ventanas exigirá inversiones en manufactura avanzada, certificaciones técnicas y estrategias logísticas altamente focalizadas.

¿Cómo aprovechar el alivio?

Según AmCham, el alivio arancelario abre la puerta para que Colombia refuerce su presencia en el mercado estadounidense, especialmente en los sectores con exención total o parcial, siempre que esta ventaja se complemente con eficiencia logística, altos estándares técnicos y prácticas de sostenibilidad. De este modo, los exportadores podrían convertir el beneficio en contratos de largo plazo y en la entrada a nuevos nichos de mercado.

Los sectores que aún enfrentan aranceles elevados, como aluminio, hierro y acero, deberán concentrarse en nichos estratégicos y en el desarrollo de manufactura avanzada. Aprovechar las oportunidades inmediatas, mientras se prepara la industria para el mediano plazo, será determinante para consolidar y ampliar la posición de Colombia frente a una competencia internacional cada vez más intensa.

Los productos agrícolas también ganan

Con esta decisión, algunos de los productos que quedarán fuera de los aranceles recíprocos son el café y el té; las frutas tropicales y los zumos de frutas; el cacao y las especias; los plátanos, las naranjas y los tomates; la carne de vacuno; y ciertos fertilizantes adicionales. No obstante, algunos de estos productos nunca habían estado sujetos a dichos aranceles.

AmCham estima que, con la exención del arancel recíproco de 10% por parte de Estados Unidos, 13% de la canasta exportadora del agro colombiano quedará libre de este gravamen, por un valor anual de 1,882.3 millones de dólares.

“En lo corrido del año, hasta agosto, las exportaciones han alcanzado 1,828.8 millones de dólares, cifra que casi iguala el total de las transacciones del año pasado, de acuerdo con datos del Dane. Con la exención adicional para el petróleo y el oro, 64% de la canasta exportadora anual queda libre del arancel recíproco”, explicó la Cámara de Comercio Americana.

De hecho, a seis meses de la entrada en vigor del arancel recíproco de 10% de Estados Unidos (5 de abril), las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a ese mercado crecieron 16% entre abril y agosto frente al mismo periodo de 2024, al sumar 3,505.3 millones de dólares.

Según los datos de AmCham, entre los productos con mejor desempeño durante el período de abril a agosto, destacaron el café verde, con un aumento de 54% (803.9 millones de dólares); los extractos y esencias de café, que crecieron 111% (99.2 millones de dólares); el banano, con un incremento de 64% (127.6 millones de dólares); las rosas, con una leve subida de 1% (139.2 millones de dólares); las puertas y marcos de aluminio, que experimentaron un alza de 5% (261.6 millones de dólares); los crisantemos, que crecieron 10% (62.5 millones de dólares); y los claveles, con un aumento de 8% (61.9 millones de dólares).

Los primeros en celebrar la medida fueron los cafeteros. Germán Bahamon, gerente general de Fedecafé, dijo que "es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia".

"Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos y a los senadores que nos escucharon con rigor, atendieron nuestro análisis técnico y entendieron la necesidad de proteger al consumidor americano y al productor en origen", dijo el dirigente gremial.