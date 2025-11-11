Colombia va por alza de arancel a autos importados

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia publicó un proyecto de decreto con el que busca aumentar el gravamen a la importación de cierto tipo de vehículos (a 40%) y motocicletas (a 35%) que sean impulsados por gasolina o diésel.

Según la cartera, “uno de los objetivos específicos de la Política Nacional de Reindustrialización es aumentar la diversificación y sofisticación de la matriz productiva colombiana, a través del fortalecimiento de las vocaciones productivas y de estándares de calidad”.

En este sentido, los vehículos tendría un aumento de 5 puntos porcentuales (pps) en el arancel que ya pagan, de 35%, mientras que el arancel a motocicletas subiría entre 5 pps y 20 pps, pues se ubica en entre 15 y 30% hoy.

“Los automóviles de pasajeros a gasolina o diésel pagan un arancel ‘ad-valorem’ que suele estar en alrededor de 35% sobre el valor CIF”, explicó William Barreto, especialista en Comercio Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada.

Las subpartidas agrupadas en la 8703 incluyen los vehículos con motor de (pistón), de encendido por chispa, de hasta 1,000 cm3; demás vehículos de turismo y otros automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas con cilindradas entre 1,000 y 2,500 cm3, con o sin tracción en las cuatro ruedas, así como los de carreras con cilindrada superior a 1,000 cm3 e inferior a 1,500 cm3.

Sobre el tipo de vehículos que estarían sujetos al nuevo gravamen, en el boletín mensual de vehículos nuevos de la Andi y Fenalco se evidencia que el mercado de vehículos comerciales de pasajeros viene con una tendencia al alza, en la comparación interanual y año corrido. En octubre se vendieron 244 vehículos comerciales de pasajeros mientras que 12 meses atrás fueron 173, para una mejora de 41 por ciento. En el mismo sentido, en 10 meses de 2025 se han vendido 1,836 unidades frente a 1,391 del mismo periodo de 2024.