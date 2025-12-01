Empresas mexicanas enfrentan retos en sostenibilidad

Las empresas mexicanas enfrentan una serie de desafíos estructurales para avanzar en sostenibilidad, particularmente en la medición de emisiones y en modelos operativos más eficientes. Kolibri, una empresa de consultoría estratégica, identifica los principales retos, brechas y oportunidades que enfrentan hoy las empresas en México para avanzar en sostenibilidad, descarbonización, economía circular y gestión de recursos.

Federico Gómez, director ejecutivo de Kolibri, señala que “entre el 70% y el 90% de las emisiones corporativas provienen de la cadena de valor, fuera del control directo de las organizaciones”. Esto limita la trazabilidad y hace depender la calidad de los reportes de la madurez de proveedores, muchos de los cuales aún carecen de sistemas robustos para generar datos verificables. Aunque 84% de las grandes compañías ya publica información ESG, solo 21% ha establecido metas de cero emisiones netas que cubran todos los alcances.

Por sectores, las mayores brechas se observan en industrias fragmentadas como construcción, transporte tradicional, agroindustria y comercio minorista, donde la informalidad y la baja digitalización dificultan la recolección de datos ambientales. En contraste, sectores como energía, manufactura exportadora, financiero y grandes cadenas de retail muestran un avance más consistente, impulsado por regulaciones internacionales y presiones de mercado.

La economía circular también enfrenta rezagos, ya que solo 0.4% de los materiales que ingresan al país se reciclan o reutilizan, y apenas 10% de los residuos urbanos logra integrarse efectivamente en procesos de reciclaje. La falta de infraestructura formal y la dependencia de esquemas informales, que representan 65% de la actividad de recuperación, limitan los avances. Este panorama será especialmente relevante rumbo a 2026.

La transición energética tampoco avanza al ritmo necesario. Las empresas encuentran barreras para electrificar flotas o instalar generación renovable.