Electrónica de consumo, lo más comprado en el primer día de El Buen Fin 2025

Los electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado y muebles fueron los productos preferidos por los consumidores durante las compras del primer día de operación del Programa El Buen Fin 2025, reportó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Al dar el banderazo de arranque, por la mañana, del fin de semana considerado como el “más barato del año”, acompañado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, reiteró que el Buen Fin 2025 generará una venta por 200,000 millones de pesos.

“Para muchas empresas familiares, las ventas de El Buen Fin representan una parte fundamental de su año, al precisar que 39% de los negocios señala que las ventas de esta temporada representan entre 15 y 30% de su facturación anual”, señaló el dirigente empresarial.

A quince años de su creación, El Buen Fin se consolida como el evento comercial más importante del país. El objetivo es claro: fortalecer la economía local, impulsar el comercio responsable y mantener la confianza de los consumidores mexicanos, afirmó De la Torre.

Por la mañana de este viernes se realizó la primera compra nacional de El Buen Fin 2025 desde el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, en el Recinto Ferial de Pachuca, marcando el arranque formal de la fiesta comercial más importante del país y fortaleciendo la alianza entre turismo, comercio y empresas familiares.