El Economista Tech Day: Tecnología eficiente, confiable y responsable

El próximo 13 de noviembre, el Museo Soumaya de la Ciudad de México será el punto de encuentro para líderes empresariales, expertos en innovación y profesionales del sector tecnológico durante el Tech Day by Epson, un evento organizado por El Economista con el propósito de inspirar una transformación empresarial basada en la eficiencia, la confiabilidad y la responsabilidad ambiental.

Con el lema “Tecnología eficiente, confiable y responsable”, este encuentro busca reflexionar sobre el papel que las empresas pueden desempeñar en la construcción de un futuro sustentable a través de soluciones tecnológicas conscientes.

En un momento donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad global, Epson presentará su visión de cómo las oficinas pueden convertirse en centros de eficiencia y ahorro de recursos sin comprometer la productividad.

Entre los momentos más destacados del evento se encuentra la charla “Imprime tu intención: El poder de la innovación consciente”, impartida por Mauro Juárez Bautista, quien abordará cómo las decisiones diarias de consumo pueden transformarse en acciones con propósito si las personas activan su “Arquitecto Interno”.

Epson, patrocinador del Tech Day, afianzará su compromiso con la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos naturales. Sus impresoras empresariales WorkForce con tecnología PrecisionCore serán un ejemplo de cómo la innovación puede ser aliada del planeta.

El Tech Day by Epson promete ser una experiencia única donde la tecnología se combina con el propósito, demostrando que la innovación puede y debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental.

