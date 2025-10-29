Ebrard negocia en la cumbre APEC con Greer para concluir negociaciones sobre aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la etapa final de las negociaciones sobre los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump.

Ambos funcionarios conversaron en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad surcoreana de Gyeonju, y da continuidad a una llamada que sostuvieron el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump.

Ebrard y Greer dieron seguimiento a la llamada sostenida recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum y Trump, en la que los mandatarios convinieron que sus equipos continuarán negociando para alcanzar un acuerdo comercial.

Hasta ahora, las aduanas estadounidenses aplican tarifas de 35% a Canadá a los productos que no cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre canadienses, entre otras.

“Durante su reunión privada, los dos funcionarios revisaron el progreso en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos y acordaron los siguientes pasos a seguir, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que inicie la revisión del T-MEC en 2026”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa difundido este miércoles.

El titular de la Secretaría de Economía representa a la presidenta Sheinbaum en la Cumbre APEC, que congrega a 21 economías de esa región, y que en conjunto representan más del 60% del PIB global y la mitad del comercio global.

En el marco de su participación en APEC, Ebrard también sostuvo un encuentro con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Previamente, el funcionario mexicano sostuvo reuniones bilaterales con el ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelandia, Todd McClay, y con la ministra de Sustentabilidad, Medio Ambiente y ministra a cargo de Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu.

En ambas reuniones, el secretario Marcelo Ebrard acordó impulsar con sus homólogos las relaciones económicas bilaterales, al tiempo que les explicó las oportunidades de inversión a través del Plan México.