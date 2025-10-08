Altagracia Gómez destaca interés internacional por el "Plan México"

La coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de México, Altagracia Gómez Sierra, anunció que México se prepara para recibir nuevas inversiones internacionales, impulsadas por el interés que ha generado el “Plan México”, la estrategia económica y de desarrollo presentada por el gobierno federal.

Previo al encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y un grupo de empresarios nacionales e internacionales, relacionados con el Foro Económico Mundial, Gómez Sierra explicó que este foro reconoce a México como uno de los países con mayores oportunidades para atraer crecimiento e inversión extranjera directa, gracias a su estabilidad económica, su posición geográfica estratégica y el impulso a sectores prioritarios.

“El foro reconoce a México como uno de los países con más oportunidades tanto de atraer crecimiento como inversión internacional y vienen a conocer la estrategia del país”, afirmó.

La también empresaria indicó que en la reunión participarían compañías farmacéuticas, de logística, agroindustria, turismo y financieras, entre otras, interesadas en conocer de primera mano las metas estratégicas del Plan México. Asimismo, subrayó que el país tiene identificados 258 millones de dólares en proyectos por realizarse, lo que abre una ventana de oportunidades tanto para inversionistas extranjeros como nacionales.

“Habrá empresarios nacionales que se han interesado mucho, uno por conocer el Plan México y dos, por saber cómo se estará aterrizando y cómo pueden ser parte de él”, dijo.

Como parte de los objetivos del plan, mencionó que el gobierno busca ampliar el acceso al financiamiento para el 30% de las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como canalizar a 150,000 ingenieros y egresados de carreras técnicas al año hacia los sectores estratégicos del país, fortaleciendo el talento nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Sheinbaum explicó que el encuentro fue solicitado desde hace varios meses por el propio Foro Económico Mundial, y que tiene el propósito fortalecer el diálogo con el sector privado global, así como posicionar a México como un destino estratégico para la inversión en el marco de la reconfiguración de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de América del Norte.

Además, adelantó que durante la sesión con el WEF se presentarían las oportunidades de inversión que ofrece el país, en particular aquellas alineadas a la visión de desarrollo sostenible, transición energética, innovación tecnológica y relocalización industrial (nearshoring).

“Les vamos a platicar del Plan México, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, cómo estamos viendo la situación internacional y particularmente de América del Norte”, precisó.