Ebrard presentará la candidatura de México para ser sede de la Cumbre de APEC en 2028

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentará en Corea del Sur la candidatura de México para ser sede de la Cumbre de APEC en 2028.

Ebrard arribó a la República de Corea, en donde participará entre el miércoles y el sábado en las actividades oficiales de la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad de Gyeongju.

Él representará a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segmento de líderes de la Cumbre de APEC, que congrega a las principales economías de la cuenca del Pacífico.

Durante su gira por la República de Corea, el secretario también participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países. Su agenda también contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales.

“La visita a la Cumbre de la APEC tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales de nuestro país”, informó este martes la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Durante la reunión, Ebrard presentará la candidatura de México para ser la sede en 2028 de la Cumbre de APEC. Las economías que integran la APEC representan más de 60% del comercio global y la mitad del comercio mundial.

El enfoque de la APEC hacia la liberalización comercial se refleja en su organización, funcionamiento y declaraciones en sus reuniones, que suelen celebrarse cada año en alguna de sus economías participantes.

Al APEC lo conforman Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.