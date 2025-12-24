Un 37% de las reservas de hoteles se realizan con tarjetas fraudulentas

La fintech Zatlas indicó en un informe que, en materia de hospitalidad, el 37% de las reservas con pagos en el destino se realizan con tarjetas fraudulentas, de las que un 40% terminan en cancelaciones y otro 10% en no-shows lo que impide a los hoteles aplicar penalizaciones y caer en pérdida de rentabilidad.

A lo anterior se suma que 12% de las reservas prepagadas a través de las agencias de viaje en línea mantienen saldos pendientes incluso un año después de la estancia.

La fintech aborda estos retos mediante validaciones automáticas de tarjetas al momento de la reserva, la aplicación de cobros conforme a las políticas del hotel y la recuperación de fondos pendientes, sin interrumpir la operación diaria. Este enfoque permite la continuidad de los ingresos incluso cuando los datos de pago cambian, además de automatizar el cobro del 100% de los saldos pendientes provenientes de intermediarios.

Más allá de la experiencia individual del huésped, el impacto de este tipo de tecnologías también se mide en volumen. En un sector que procesa millones de transacciones al año, pequeñas fugas financieras acumuladas se convierten en riesgos estructurales.

Durante el primer semestre de 2025, México recibió 15.6 millones de turistas y alcanzó una ocupación promedio de 58.7% en los principales destinos del país.

La industria hotelera mexicana contribuye con el 8.6% al PIB de México.

Sin embargo, “detrás de estos indicadores positivos persiste una problemática estructural: Los sistemas de la industria están diseñados para facilitar reservas, pero no necesariamente para asegurar el cobro efectivo de las mismas. Cancelaciones tardías, fraudes con tarjetas y saldos pendientes provenientes de las reservas online representan pérdidas que, a escala, pueden sumar millones de dólares”, dijo la fintech.

De acuerdo con la compañía, la tecnología permite eliminar fraudes por más de 500 millones de pesos, recuperar cartera perdida por más de 40 millones y reducir comisiones en más de 100 millones de pesos, mientras automatiza el cobro de más de 200,000 reservas.

Desde los primeros días de implementación, los hoteles que adoptan este modelo pueden recuperar en promedio 50,000 dólares correspondientes a reservas no cobradas en los últimos 12 meses.