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Bosnia-Herzegovina se aferra al Mundial 2026 como tercera del Grupo B y elimina a Catar
Los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, cada uno con apenas un punto, pero los europeos cumplieron su misión con un tanto de Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80').
Bosnia-Herzegovina acabó tercera del Grupo B del Mundial y tendrá que esperar para saber si logra un boleto a los dieciseisavos del torneo tras ganar 3-1 al Catar de Julen Lopetegui, que quedó colista y por lo tanto eliminado, este miércoles en Seattle.
Los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, cada uno con apenas un punto, pero los europeos cumplieron su misión con un tanto de Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80'), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42' Hasan Al Haydos.
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Bosnia queda en tercer lugar con 4 puntos, los mismos que Canadá, que se quedó con el segundo puesto y avanzó de ronda gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra -1), pese a perder este miércoles 2-1 ante Suiza (7 puntos), clasificada como líder de un Grupo B en el que Catar, con 1 punto, quedó último y fue eliminado.