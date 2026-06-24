Fallas en la energía eléctrica impactan a la industria en Querétaro, reportan autoridades locales

Querétaro, Qro. Las fallas en el servicio de energía eléctrica están impactando a las industrias automotriz, aeroespacial, centros de datos, logística, manufactura avanzada y plásticos, sumadas a las afectaciones en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), de acuerdo con el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Este año la dependencia estatal suma 165 reportes de la industria, por variaciones en el voltaje o interrupciones del servicio, alertados por clústeres, cámaras y asociaciones empresariales.

En conferencia de prensa de funcionarios estatales —quienes hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender las inconsistencias en el servicio—, el titula de la Sedesu manifestó que el reto principal es la distribución de energía, aunque reconoció que se han hecho inversiones en generación y en transmisión, trasladó el mayor desafío a la modernización y al mantenimiento de la red de distribución.

Las irrupciones en la electricidad impactan las líneas de producción, traduciéndose en el paso y arranque de la maquinaria, purga y desecho de material en proceso; a su vez, provocan daños en herramientas y maquinaria, más los costos por inactividad del personal.

Un aspecto adicional es que 78% de las exportaciones se gestionan bajo el modelo justo a tiempo (just in time), por lo que un paro de producción genera un efecto dominó en toda la cadena de suministro, provocando desde incumplimientos en periodos de entrega hasta posibles faltas fiscales.

Con base en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal, se estima que la actividad industrial genera un valor de 324,000 millones de pesos al año, se traduce en una producción de 37 millones de pesos al año, es un monto que —dijo— se traslada al impacto que tiene la energía en la producción de bienes y servicios.

“La electricidad es la columna vertebral de la industria en nuestro estado. (…) Una variación de voltaje hace que la máquina se prenda y se apague en un segundo y tengas que reiniciar el proceso”, expresó.

El titular de la Sedesu rechazó que la llegada de industrias al estado esté quitando energía para uso domésticos, dado que —argumentó— la industria requiere energía de media y alta tensión, mientras la vivienda utiliza baja tensión. También descartó que las empresas estén dejando de llegar al estado por falta de energía, dado que están invirtiendo para satisfacer sus necesidades energéticas.

El director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ), Mauricio Reyes Caracheo, añadió que en los últimos meses se han agravado los problemas en el suministro, una situación que —dijo— impacta a todo el país; recordó que la agencia realizó un proyecto para atender el problema de transmisión de energía, pero no contó con la firma final durante la anterior administración federal.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, añadió que en todo el 2025 se registraron 685 fallas de energía eléctrica que afectaron la operación de la CEA y en lo que va del 2026 ya suman 416 fallas.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, destacó que la dependencia registra 508 reportes por fallas en el suministro eléctrico; además del impacto productivo, mencionó daños a electrodomésticos y a la economía familiar. Por tanto, solicitó a la CFE que fortalezca el mantenimiento preventivo de la infraestructura, respuestas oportunas a los reportes, información clara cuando falla el servicio y más inversión.

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