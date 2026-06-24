Farmacias del Bienestar iniciarán su expansión a nivel nacional en agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las Farmacias del Bienestar comenzarán su expansión nacional a partir de agosto y septiembre de este año, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la atención primaria en salud y en coordinación con el programa Salud Casa por Casa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente el modelo opera únicamente en el Estado de México, donde se ha utilizado como programa piloto para evaluar su funcionamiento y realizar ajustes antes de su implementación en el resto del país.

"Este año se consolida Farmacias del Bienestar y el próximo año iniciamos ya con la credencial el Servicio Universal de Salud", afirmó.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que las enfermeras del programa Salud Casa por Casa ya han emitido más de 100,000 recetas médicas en el Estado de México desde el inicio del año.

Además, señaló que cerca de 15,000 enfermeras y enfermeros han sido capacitados para ampliar sus capacidades de prescripción médica, proceso que comenzará a escalarse a nivel nacional a partir de agosto.

Máquinas dispensadoras

La nueva red de Farmacias del Bienestar contempla distintos mecanismos para garantizar el acceso gratuito a medicamentos, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad atendidas por el programa Salud Casa por Casa.

Según lo dicho por las autoridades, los pacientes podrán surtir sus recetas en módulos ubicados en centros de salud, en Tiendas de Alimentación para el Bienestar ubicadas en comunidades rurales y apartadas, así como en máquinas dispensadoras de medicamentos que serán instaladas en zonas urbanas.

"Si de plano no encuentran en un lugar, pero tienen que haber pasado necesariamente por esos lugares, podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar", explicó Sheinbaum Pardo.

Desafíos del plan

La expansión nacional de las Farmacias del Bienestar anunciada por el gobierno federal enfrenta importantes desafíos para convertirse en una solución efectiva al desabasto de medicamentos, advirtieron especialistas consultados por El Economista.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Malaquías López Cervantes, consideró que el problema central del sistema de salud no radica en la falta de puntos de distribución, sino en la insuficiente disponibilidad de medicamentos.

A su juicio, la estrategia no ataca los problemas estructurales que enfrenta el sistema público de salud y podría convertirse en un nuevo experimento administrativo sin resultados duraderos.

Juan Francisco Martínez Campo, profesor investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, consideró que el proyecto deberá demostrar en la práctica su viabilidad, ya que la apertura de nuevos puntos de distribución implica retos logísticos y sanitarios que van más allá de la instalación de farmacias o dispensadores automáticos.

Sobre las máquinas expendedoras de medicamentos anunciadas por el gobierno federal, Martínez Campo señaló que este modelo ya ha sido utilizado en países como Estados Unidos, China y algunas naciones africanas, aunque su efectividad depende de diversos factores.