Pato Merlín: IMPI reconoce que la marca le pertenece a la familia pese a otros intentos de registro

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se pronunció sobre el caso del “Pato Merlín”, luego de que terceros intentaran registrar la marca. A través de redes sociales Vidal Llerenas Morales, director general del instituto, indicó que el personaje está asociado a la familia de Karla Ivette Gómez, quien lo dio a conocer.

Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, publicó el directivo en X.

El pasado lunes 22 de junio Karla acudió a las instalaciones del IMPI para registrar el nombre e imagen del Pato Merlín, pero días previos dos personas solicitaron el registro.

De acuerdo con documentos del IMPI, analizados por Aristegui Noticias, una de las solicitudes fue presentada por Rosa María Hernández Flores, con domicilio en Zapopan, Jalisco, quien buscó registrar el nombre “El Pato Merlín” en distintas categorías comerciales. Como apoderado aparece Carlos Alvarado Butanda, abogado especialista en derechos de autor.

Las solicitudes contemplaban tres clases: la 41, relacionada con servicios de entretenimiento, actividades culturales, deportivas y educativas; la 35, para publicidad y marketing de influenciadores; y la 25, correspondiente a prendas de vestir.

Minutos después, se registró un segundo intento; David Sides Fuentes, con domicilio en Mérida, Yucatán, solicitó la marca “El Pato Merlin, el pato de la suerte”, incluyendo además la imagen de un pato con un uniforme de la selección mexicana.

No obstante, el titular del IMPI señaló que el caso apunta a que la marca corresponde a la familia, al existir elementos que acreditan su uso previo y la asociación directa con el personaje.

El uso previo, clave en la propiedad de una marca

El caso pone sobre la mesa un principio relevante en propiedad industrial, puesto que el registro no es el único elemento para acreditar la titularidad de una marca.

En México, aunque el sistema marcario se basa en el registro, también se reconocen derechos derivados del uso previo, especialmente cuando este ha generado notoriedad o identificación en el mercado.

Esto implica que una marca puede ser defendida por quien:

Ha utilizado el nombre o signo distintivo antes que un tercero

Puede demostrar su uso constante en el mercado

Ha generado reconocimiento entre consumidores

En el caso del “Pato Merlín”, su popularidad en redes sociales y su vínculo con la familia han sido factores clave en la discusión.