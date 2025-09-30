Hostelería brasileña denuncia a iFood por abuso de poder

La Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel) presentó, el pasado jueves 25 de septiembre, una representación formal ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) contra iFood por prácticas anticompetitivas, según información obtenida por Valor.

En la demanda, la entidad alega que iFood ha pasado de ser una simple plataforma de reparto a un "ecosistema digital cerrado", aprovechando su posición en el mercado de pedidos online para imponer sus propias soluciones de pago, logística, crédito y servicio de comida presencial. Cade aún debe conceder la demanda.

Según Abrasel, la plataforma impone la venta atada al obligar a los establecimientos a utilizar su propia solución de sub-acreditación para procesar los pagos con tarjeta, cobrando comisiones de hasta el 3.5%, muy por encima del promedio del mercado del 2.28%, según indicó el Banco Central.

La asociación también alega que iFood utiliza su inteligencia artificial, Optimizer, para dirigir las entregas únicamente a socios exclusivos, lo que refuerza su dominio sobre los repartidores y crea barreras para nuevos competidores. Otro punto es que la plataforma está imponiendo API propietarias que dificultan la integración con otros sistemas, aumentando la dependencia de los restaurantes.