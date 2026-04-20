CRT lanza campaña por nuevo Panaut ante caída del 15% en registros

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una campaña de promoción masiva para que los usuarios registren sus líneas celulares en el nuevo padrón de telefonía móvil, resultado de una política pública que busca inhibir la inseguridad en México.

La campaña surge a dos meses de que venza el plazo fijado por la misma CRT, el martes 30 de junio de 2026, para que desde el miércoles 1 de julio siguiente queden desactivadas todas las líneas móviles que no hayan conseguido vincularse a la identidad de una persona física o moral.

Hasta el domingo 19 de abril, la autoridad registraba 30.2 millones de líneas empadronadas; es decir, el 18.7% de la base total de números telefónicos y la cifra, incluso, ya contabiliza a las líneas de pospago que las propias compañías celulares ya tenían registrados por la misma naturaleza de este servicio en particular, según precisiones del equipo de prensa de la CRT.

De esta manera, de los 161 millones de accesos celulares que se estiman existen en uso por las personas en México, quedarían todavía 130.8 millones de números por validar con el nuevo padrón, tanto en volumen como dos veces todo el mercado móvil de Argentina.

La CRT, que se mostró respaldada por los directores generales y jurídicos de AT&T, Telcel, Altán, BAIT y Movistar, dijo que de los 30.2 millones de registros cuantificados como exitosos con el nuevo padrón de telefonía, el operador móvil virtual BAIT ha participado con el 28% de las validaciones; Movistar, con el 16%; y Telcel, el operador con el mayor volumen de usuarios celulares en México, alcanza el 19%; en tanto que AT&T lidera las vinculaciones en México, con el 29% de todas las líneas hasta ahora registradas.

Estos porcentajes indicarían entonces que Telcel ha validado 5.74 millones de líneas celulares, aun siendo el operador con la base de usuarios más grande del país; Telefónica Movistar, por su lado, ha conseguido registrar 4.83 millones de números; BAIT, 8.46 millones de accesos; y AT&T, 8.76 millones de líneas.

Las cifras divulgadas por la misma CRT arrojan sorpresas. Por ejemplo, que BAIT tiene como porcentaje validado al mismo número de líneas activas que la autoridad reguladora ha confirmado que ese operador tiene como base total de usuarios en México.

Otra sorpresa está en que el porcentaje anunciado por la CRT para el operador AT&T es consistente con la base total de pospago de esa compañía, más los números de prepago que AT&T ha sumado al registro.

Es decir, al último día de 2025, AT&T tenía 6.75 millones de números pospagos validados, por lo que, entre el 9 de enero, fecha del arranque del nuevo padrón, y el 19 de abril, AT&T agregó por su propio esfuerzo a 2.01 millones de líneas al padrón.

La autoridad reconoció esta mañana que desde este lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, deberían registrarse 1.84 millones de líneas móviles por día para llegar al plazo con toda la cartera mexicana de números celulares empadronados.

Este dato también devela una caída en los registros, resultado de la negativa de los consumidores a registrar sus números con el nuevo padrón de telefonía.

Esto, porque, conforme los propios datos de la CRT facilitados a la prensa especializada, al arranque de los registros, el 9 de enero, el padrón tenía un promedio de 352,287 líneas validadas por día, para caer ahora a un promedio de 299,009 números diarios registrados. Más claro, que el registro ha caído 15.12% sus niveles de vinculación.

La campaña de la CRT se da a conocer luego de que la semana previa El Economista divulgó el enojo de la industria por la inactividad del regulador para dar un empuje a los registros.

Así, la CRT toma acción de lleno este martes 21 de abril en plataformas digitales del gobierno mexicano y en medios electrónicos públicos y comerciales, una estrategia para lo que se echará mano de los tiempos del Estado en radio y televisión, y también medios comunitarios y sociales.

“No queremos afectar a nadie y particularmente estamos en coordinación con el INPI, para acercarnos a comunidades rurales. Vamos a hacer una campaña coordinada. Veremos el 30 de junio qué sucede, pero por lo pronto esta es la estrategia”, dijo la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano.

Lo anterior porque, según analistas y la misma industria, el padrón podría desconectar a millones de mexicanos de escasos recursos, de zonas sin cobertura y migrantes, aun cuando éstos tendrían todavía la posibilidad de comunicarse mediante plataformas como WhatsApp, Telegram y otras, a través de redes Wi-Fi.

“Este registro es por seguridad de todos. Lo que se quiere es eliminar el anonimato de millones de líneas que aún no están asociadas al nombre de una persona, física o moral. Esto es en el marco de una estrategia mucho más amplia. Es en contra de la extorsión y otros delitos que se producen mediante líneas telefónicas, fijas o móviles”, dijo Norma Solano.