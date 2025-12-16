El crecimiento de las apps financieras debe avanzar al mismo ritmo que el conocimiento

El uso de aplicaciones digitales en México para realizar actividades financieras —como pagos, transferencias o inversión en acciones— ha entrado en una etapa de madurez. Sin embargo, la industria fintech, que combina innovación financiera con tecnología, aún enfrenta un reto central: que los usuarios desarrollen mayor conocimiento para aprovechar al máximo estas herramientas y obtener mejores resultados a largo plazo.

De acuerdo con datos recientes de la consultora Statista, el número de empresas fintech en México superó las 800 en 2024. Aunque el crecimiento continúa, lo hace a un ritmo más moderado, debido a que la captación y retención de clientes se han convertido en los principales obstáculos, junto con la escalabilidad operativa en el mercado mexicano.

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que esta falta de retención responde a diversos factores: desconfianza, preocupaciones sobre seguridad y, especialmente, complejidad financiera. Muchos usuarios, sobre todo aquellos con conocimientos limitados, pueden sentirse abrumados por la terminología o las funciones avanzadas de estas aplicaciones. Cuando una plataforma no logra guiar o educar al usuario de manera eficaz, la probabilidad de abandono aumenta.

En este contexto surge Webull, la plataforma global de inversión que consolidó este año su llegada a México. Su propuesta busca no solo ofrecer herramientas para gestionar y hacer crecer el patrimonio, sino también acompañar al usuario en su proceso de aprendizaje para convertirse en un mejor inversionista en la era digital. Desde perfiles principiantes hasta traders experimentados, la plataforma integra funciones que permiten aprender mediante ejemplos y datos reales.

Descarga aquí la plataforma

“Nuestra llegada a México representa un compromiso con la comunidad inversionista, que demanda plataformas con altos estándares tecnológicos y operativos. Webull ofrece una experiencia integral, combinando accesibilidad con funcionalidades profesionales”, afirmó Catalina Clavé, CEO de Webull México.

Con más de 50 millones de descargas a nivel mundial, Webull se ha posicionado como una opción para quienes buscan operar en mercados internacionales con eficiencia. La plataforma permite invertir en acciones, ETFs y opciones listadas en Estados Unidos, y ofrece herramientas avanzadas de análisis técnico y fundamental, ejecución de órdenes en tiempo real y acceso a datos de mercado actualizados.

Un ecosistema fintech en expansión

México y Brasil continúan liderando la creación de empresas fintech en América Latina, con 722 startups en conjunto. México concentra el 30.94% del total regional gracias a la creciente demanda de servicios financieros digitales, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y una fuerza laboral más especializada, de acuerdo con el WEF y el Cambridge Centre for Alternative Finance (2024).

De acuerdo con el IV Informe: Fintech en América Latina y el Caibe realizado por el BID y Finnovista, de la distribución de estos emprendimientos de fintechs: 7% se va al segmento de Gestión de Finanzas Personales, que creció 163% entre 2017 y 2023.

En este segmento se miden varios conceptos, entre ellos el de educación financiera, que representa un 16% . Lo anterior evidencia un creciente interés por adquirir conocimiento y comparar opciones con el objetivo de tomar decisiones financieras acertadas. A su vez, los números reflejan la creciente demanda de soluciones orientadas a mejorar la salud financiera y brindar una mayor flexibilidad a los usuarios en el cobro de su nómina.

Este comportamiento refleja una tendencia más amplia: los consumidores no solo buscan operar, sino tomar decisiones informadas. El creciente interés por adquirir conocimientos financieros y comparar opciones con base en información confiable muestra que el futuro del sector se definirá en la intersección entre tecnología y educación financiera.

Empresas que impulsan las inversiones digitales

Dentro del ecosistema fintech mexicano, algunas compañías han comenzado a desempeñar un papel clave en la inclusión financiera al combinar tecnología avanzada con modelos pedagógicos. Una de ellas es Webull, que tras adquirir a Flink en noviembre de 2023 y lanzar su nueva aplicación en 2025, consolidó una oferta diseñada para reducir las barreras de entrada al mercado bursátil.

Su enfoque parte de un principio: que cualquier persona, independientemente de su nivel de experiencia, pueda acceder a herramientas antes reservadas para perfiles especializados. Para ello, Webull integra capacitación y operación en un mismo entorno. Los usuarios pueden aprender conceptos esenciales, simular operaciones con datos reales y posteriormente ejecutar órdenes en mercados internacionales, lo que facilita una transición gradual del aprendizaje a la práctica.

Además, su infraestructura tecnológica permite operar desde montos bajos e incluso adquirir fracciones de acciones, ampliando el acceso para quienes no cuentan con grandes capitales iniciales. Al mismo tiempo, incorpora capacidades avanzadas — como análisis técnico y fundamental, gráficos interactivos y herramientas de optimización de portafolios— que responden a inversionistas más experimentados.

La empresa atiende así a un espectro amplio: desde quienes requieren acompañamiento inicial hasta traders frecuentes y perfiles sofisticados. Esta integración de funcionalidades responde a una demanda creciente por plataformas con altos estándares operativos que permitan desarrollar habilidades financieras mientras se invierte.

Al combinar educación, acceso global y tecnología de alto nivel, Webull se posiciona como un actor que busca impulsar una participación más amplia y equitativa en los mercados financieros del país.

Plataformas como Webull muestran que es posible integrar ambas dimensiones — tecnología avanzada y recursos pedagógicos accesibles— para acompañar a los usuarios desde sus primeros pasos hasta estrategias de inversión más complejas. El futuro del sector no se medirá solo por cuántas apps surjan, sino por cuántos mexicanos logren convertirse en inversionistas informados, constantes y preparados para participar en un mercado global.

Webull busca aportar precisamente en esa dirección: democratizar el acceso, elevar el entendimiento y fortalecer la inclusión financiera en la economía digital.

Webull Asesor de Inversiones, S.C., regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, inscrito en el Registro de Asesores bajo el folio 30129. Para más información consulta webull.com.mx Webull Financial LLC. (Miembro de FINRA, SIPC). Invertir implica un riesgo. Consulta más información: webull.com/disclosures