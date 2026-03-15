Triunfos y curiosidades de los Premios Oscar 2026

El largometraje “Una batalla tras otra”, del director Paul Thomas Anderson, se levantó este domingo con el Oscar a Mejor Película en la edición 98 de los Premios Oscar, y esto aseguró siete premios en el Dolby Theatre, en Hollywood.

Esta cinta, cuyo texto se basó en la novela “Vineland” (1990), de Thomas Pynchon, también se anunció como ganador a Mejor Dirección, para Anderson, quien finalmente se llevó su primera estatuilla después de 14 oportunidades, y lo hizo por cuenta doble porque también triunfó por Mejor Guion Adaptado.

La cinta “Pecadores” (Sinners), el otro gran rival de la noche, también se llevó un dulce sabor de boca tras asegurar cuatro premios Oscar, especialmente el galardón a Mejor Actor, para Michael B. Jordan, quien se convirtió en el primero que se impone en la categoría interpretando a gemelos.

La cinta de Coogler ya había hecho historia al convertirse en el trabajo fílmico en recibir más nominaciones en la historia de los premios de la Academia, pero volvió a marcar un hito histórico cuando la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar por Mejor Fotografía. Al respecto, la directora dijo: “Me siento muy honrada de estar aquí e invito a todas las mujeres que están presentes a que se pongan de pie, porque siento que yo no podría estar aquí sin ustedes”.

A pesar de no haber sido nominado como Mejor Director, no fue una mala noche para el realizador mexicano Guillermo del Toro, puesto que su película, “Frankenstein”, se impuso en tres de las categorías técnicas: Diseño de Vestuario, Maquillaje y Diseño de Producción.

Por otro lado, el fenómeno animado del año, “Las guerreras K-Pop”, cumplió con la mayoría de las apuestas y se confirmó como el mejor Largometraje de Animación, mientras que la cinta brasileña “El agente secreto”, que era la máxima aspirante en la categoría de Mejor Película Internacional, se quedó sin el galardón que, en cambio, le fue entregado al drama noruego “Valor sentimental”.

Discursos contra la guerra

El instante más político de la noche correspondió a los discursos rendidos en la premiación de dos categorías seguidas: Mejor Cortometraje Documental y Mejor Documental.

La primera de estas categorías fue para la cinta “All The Empty Rooms”, un trabajo a manera de homenaje sobre las habitaciones en las casas de las familias de niñas y niños fallecidos en tiroteos en los Estados Unidos. Entre las personas que subieron al escenario para recibir el reconocimiento se encontraba una de las madres protagonistas de la cinta, quien dijo lo siguiente:

“Mi hija Jackie tenía nueve años cuando fue asesinada. Desde ese día, su habitación ha estado congelada en el tiempo (...) La violencia con armas es la causa de muerte número uno en adolescentes y niños. Pensamos que si la gente pudiera ver sus habitaciones vacías, éste sería un país distinto”.

También fue duro el discurso que detonó el anuncio del Oscar por Mejor Largometraje Documental para “Mr. Nobody Against Putin”, cinta en la que un profesor relata cómo el gobierno ruso, de la misma manera que lo hace Estados Unidos, usa las escuelas como centros de adoctrinamiento y propaganda política. Autor del discurso fue ese profesor, Pavel Ilyich Talankin, quien dijo:

“Hay países que, en lugar de pedir deseos al cielo, tienen bombas que lanzan desde el cielo. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros niños, paremos estas guerras ahora”.

El séptimo empate de la historia

Entre las curiosidades de la noche destacó el empate de dos películas en la categoría de cortometraje, para las cintas “The Singers” y “Two people exchanging saliva”. Se trata de la séptima vez en la que se anuncia un empate en la historia de los Oscar.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje que rindió la Academia al director de cine Robert Reiner y a la fotógrafa y productora Michelle Singer Reiner, fallecidos trágicamente en diciembre pasado. Acto seguido, se dio paso al In Memoriam, donde aparecieron los rostros de artistas y profesionales del cine fallecidos en el último año cinematográfico, entre ellos Bella Tarr, Catherine O'Hara, Claudia Cardinale y Malcolm-Jamal Warner, así como para la emblemática actriz y productora Diane Keaton y sus colegas Robert Duvall, Val Kilmer, Robert Redford.

Sobre este último, la también actriz Barbra Streisand subió al escenario para reconocer que Redford no temía en levantar la voz para protestar contra las injusticias en el mundo, desde temas como el cambio climático hasta los actos de discriminación de cualquier tipo.

Otra de las curiosidades sucedió en la categoría a Mejor Canción, cuyo trofeo fue para el tema “Golden”, de “Las Guerreras KPop, lo cual dejó de nueva cuenta sin un premio en las manos a la compositora Diane Warren, quien ya lleva 17 nominaciones sin un solo premio.

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Mejor Película

Una batalla tras otra

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor Actor

Michael B. Jordan (Pecadores)

Mejor Actriz

Jessie Buckey (Hamnet)

Mejor Actor de Reparto

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan (Weapons)

Mejor Reparto

Una batalla tras otra

Mejor Guion Original

Pecadores

Mejor Guion Adaptado

Una batalla tras otra

Mejor Película Animada

Las guerreras K-Pop

Mejor Película Internacional

Valor Sentimental

Mejor Documental

Mr. Nobody Against Putin

Mejor Cortometraje Documental

All The Empty Rooms

Mejor Cortometraje Animado

The girl who cried pearls

Mejor Cortometraje

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Dirección de Fotografía

Pecadores - Autumn Durald Arkapaw

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein

Mejor Edición

Una batalla tras otra

Mejor Maquillaje

Frankenstein

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Mejor Banda Sonora Original

Pecadores

Mejor Canción Original

“Golden” (Las guerreras KPop)

Mejor Sonido

F1

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y ceniza

Mejores Casting

Una batalla tras otra

ricardo.quiroga@eleconomista.mx