Cuando el emprendimiento pierde sentido: el desapego que lleva a cerrar el negocio

Emprender suele comenzar con una pasión o una idea que motiva a crear algo propio, pero cuando el proyecto pierde sentido y se presenta un desapego emocional para quien lo dirige, el negocio puede transformarse en una carga que incluso lleva a pensar en bajar las cortinas.

Si bien, el emprendimiento no es sencillo, y se requiere de resiliencia para enfrentar los momentos difíciles, cuando la motivación se pierde inicia la idea de cerrar y dejarlo todo, revela un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, España.

La investigación analizó a 231 emprendedores y emprendedoras de pequeños negocios del sector turístico de Gran Canaria, para identificar la diferencia entre pasar una mala racha y experimentar agotamiento o desapego emocional.

Los resultados muestran que muchas veces los emprendedores pueden estar exhausto y aun así continuar, mientras que el desapego emocional implica una desconexión más profunda: pérdida de interés por el trabajo, distanciamiento con los clientes o incluso con el propio proyecto.

Es decir, el burnout o agotamiento no genera un efecto directo en querer abandonar el negocio, pero cuando se convierte en desapego emocional si se contempla el cierre de la empresa.

“Muchos emprendedores pueden estar exhaustos y aun así continuar, pero cuando la respuesta al cansancio es la desconexión: ‘ya me da igual’ o ‘lo hago por inercia’, entonces la idea de abandonar gana terreno”.

Actitud emprendedora, clave para sostener el negocio

El estudio también destaca que la actitud emprendedora es un factor determinante para mantener el negocio en marcha. No se trata únicamente de optimismo, sino de cómo los emprendedores valoran su propio rol, si se identifican con lo que hacen y si consideran que su proyecto sigue alineado con sus metas y valores.

Cuando esta actitud es positiva, disminuye la intención de abandonar la empresa, ya que funciona como un amortiguador entre el agotamiento emocional y el desapego.

En otras palabras, una actitud más positiva hacia el rol puede actuar como colchón para que el cansancio no termine traduciéndose en desconexión”.

Señales de alerta y cómo prevenir el desapego

Identificar a tiempo las señales de desapego puede ayudar a los emprendedores a corregir el rumbo y cuidar su bienestar.

Una señal temprana no es solo sentirse cansado, sino experimentar una desconexión con el negocio, lo cual se puede ver reflejado en tratos más fríos, irritabilidad constante, menor cuidado de la experiencia del cliente o sensación de estar “funcionando en automático”.

Para recuperar el sentido del proyecto, los especialistas recomiendan redefinir prioridades y reconectar con el propósito que motivó a emprender, más allá de simplemente tomar un descanso.

También sugieren evitar el aislamiento y buscar apoyo en redes profesionales, asociaciones empresariales o mentorías, espacios que pueden ayudar a amortiguar el desgaste.

“El desapego emocional no surge en el vacío. En muchas pymes la carga de responsabilidad, la exposición constante al cliente y los márgenes ajustados pueden crear un caldo de cultivo donde el agotamiento se cronifica. En ese contexto, la pregunta no es solo ‘cómo aguantar’, sino ‘cómo sostener el proyecto’ sin perder la conexión con lo que lo hace valioso”.