Barril de petróleo ronda los 100 dólares

Los precios del petróleo rondaron el lunes los 100 dólares por barril mientras las bolsas asiáticas operaron mixtas, al continuar la guerra en Oriente Medio sin señales de un final a la vista.

El crudo se disparó en la apertura del comercio asiático, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si la república islámica mantiene el bloqueo al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

La vía se mantiene cerrada en la práctica por los ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Quienes esperaban un final cercano al conflicto quedaron decepcionados luego de que el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijera que podría extenderse hasta seis semanas más, según el Pentágono.

El barril de petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1% a 104.21 dólares en el comercio matinal asiático, mientras el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, aumentaba 0.1% a 98.75 dólares.

En tanto, las bolsas de Tokio, Shanghái, Sídney, Seúl, Wellington, Manila y Yakarta operaron en baja, mientras las de Hong Kong, Singapur y Taipéi tuvieron leves alzas.