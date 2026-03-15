Oscar 2026: Conan O’Brien bromea sobre IA y Timothée Chalamet

Irónico, como siempre, el conductor, comediante estadounidense y presentador por segundo año consecutivo, Conan O’Brien, puso las notas que llevaría la noche de la 98ª edición de la Academy Awards, los premios Oscar, efectuados la noche de este domingo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles.

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la viralización de las declaraciones de Timothée Chalamet sobre lo que, opinó el actor, era el declive de la ópera y la danza. De paso, O’Brien hizo un guiño al momento de incertidumbre que se vive en el mundo hoy en día.

“La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet”, dijo.

No faltaron bromas sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en el cine, los espectáculos y el impasse bélico del momento, aunque en ningún momento usó referencias directas sobre algún implicado.

No obstante, con el chiste más directo de la noche hizo notar que para esta escisión no fue nominado ningún actor inglés por primera vez desde hace más de un lustro, y agregó como remate que al menos en Inglaterra sí se ocupan de arrestar a los implicados en delitos sexuales. Esto lo hizo en referencia a la filtración de los archivos Epstein y su caso legal.

La estrella de televisión además saludó al público televidente de otros países, particularmente a naciones de hispanohablantes o con grandes comunidades. Dijo: “Si nos estás viendo desde España: hola, esto son los Óscar. Si nos estás viendo desde Argentina: hola, esto son los Óscar”, y para cerrar expresó: “Si nos estás viendo desde Los Ángeles: hola, esto son los Óscar”, siempre en español, a lo cual el público abarrotado de famosos respondió con un aplauso más fuerte.

Otro de los momentos más celebrados de la apertura de la ceremonia fue un corto pregrabado en el que O’Brien se vistió muy similar al personaje de la Tía Gladys, con el rostro blanco y una peluca roja y, con la ayuda de inteligencia artificial, se cruzó en escenas de varias de las películas nominadas de la noche, incluyendo la cinta de animación que fue un fenómeno en este año fílmico: “Las Guerreras K-Pop”.

Por cierto, ésta fue una de las primeras películas ganadoras de la noche, imponiéndose en la categoría de Mejor Película Animada. Y la actriz Amy Madigan hizo lo propio justamente por su interpretación de la Tía Gladys en “Weapons”, (La hora de la desaparición).

A propósito de la aparición de O’Brien, totalmente animado, en una escena de “Las Guerreras K-Pop”, el comediante expresó, de nuevo en tono de broma: “Bienvenidos a la última ceremonia con un presentador humano”.