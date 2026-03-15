Reforma Electoral 2026: ¿En qué consiste el Plan B de la presidenta Sheinbaum?

Este lunes 16 de marzo llega al Congreso de la Unión el “Plan B” de la Reforma Electoral, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que fracasara su primera propuesta tras no contar con el respaldo de la oposición, pero tampoco de sus aliados políticos: PT y PVEM.

Cabe recordar que la primera iniciativa que se envió constaba de 10 ejes que buscaban “abaratar” el sistema electoral, es decir, cambiar la forma en que se asigna la representación proporcional, reforzar la fiscalización y poner reglas al uso de tecnologías como la inteligencia artificial en campañas.

No obstante, los partidos y legisladores dejaron en claro que no estaban dispuestos a reducir sus privilegios y escaños, por lo que rechazaron la propuesta.

Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum anunció el 12 de marzo que enviaría la nueva iniciativa que denominó “Plan B”, y que a diferencia de su predecesora, sólo se enfoca en tres puntos claves:

Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales.

Disminuir los privilegios que persisten en municipios.

Fortalecer la Consulta Popular.

De acuerdo con la mandataria, el "Plan B" de la iniciativa de Reforma Electoral, “esencialmente”, pretende disminuir los privilegios de los legisladores estatales y fortalecer la decisión de la gente, así como la participación popular.

Con el "Plan B" se estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinarán directamente a los estados y municipios.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum precisó que aún no estaba claro a qué cámara se enviará la nueva iniciativa, debido a que la redacción de esta estaría lista hasta este lunes 16 de marzo, por lo que fue contundente: “Yo espero que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada”.