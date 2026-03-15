Guerra en Oriente Medio: Los últimos acontecimientos del conflicto entre Israel-EU contra Irán

Agrega ola de ataques israelíes contra Teherán, declaración de Trump sobre OTAN e incendio en aeropuerto de Dubái. Actualiza cotización de petróleo

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

-Israel lanza "ola de ataques a gran escala" contra Teherán -

El ejército israelí anunció que "lanzó una amplia ola de ataques" contra "infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán".

- Trump advierte que la OTAN enfrenta un futuro "muy malo" si no ayuda en el estrecho de Ormuz -

El presidente Donald Trump advirtió el domingo que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

- Incendio en depósito de combustible de Dubái tras "incidente" con un dron -

Un depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Dubái tras un "incidente relacionado con un dron", informaron autoridades de la ciudad.

La actividad de la terminal aérea de Dubái se ha visto perturbada desde el estallido de la guerra contra Irán, el 28 de febrero, por los ataques de represalia lanzados por la república islámica contra Emiratos Árabes Unidos y sus vecinos del Golfo.

- Israel bombardea el sur de Beirut -

Israel atacó el suburbio sur de Beirut la noche del domingo, informaron medios libaneses, después de que el ejército emitiera en la mañana una orden de evacuación para varios barrios de la zona.

- El petróleo abre al alza -

Los precios del petróleo continúan con su tendencia alcista, lo que hace temer una perturbación duradera del suministro de hidrocarburos a escala mundial.

Hacia las 00:15 GMT del lunes, el barril estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) subía levemente a 98.72 dólares. El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, avanzaba ligeramente a 103.76 dólares.

- Francia condena "inaceptable" ataque -

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el domingo que había dicho al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que era "inaceptable" atacar intereses franceses. La noche del jueves, un ataque con dron de fabricación iraní en la región de Erbil en el kurdistán iraquí dejó un militar muerto y otros seis soldados franceses heridos.- Irán sube el salario mínimo -

El ministro de Trabajo de Irán anunció un aumento del 60% en el salario mínimo, informó el domingo la prensa local. El país ajusta su salario mínimo cada año para tener en cuenta la inflación, disparada bajo las sanciones internacionales en los meses previos a la guerra en curso.- Trump y Starmer abogan por reabrir el estrecho de Ormuz -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablaron sobre "la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz", cuyo bloqueo por parte de Irán está acarreando "un aumento de los costes en todo el mundo", indicó Downing Street.- Israel dice que aún tiene miles de objetivos en Irán -

El ejército de Israel aún tiene "miles de objetivos" por atacar en Irán, indicó el portavoz castrense, Effie Defrin, después de más de dos semanas de guerra desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica el 28 de febrero.- Al menos cinco heridos en Irak -

Al menos cinco personas resultaron heridas en un ataque con proyectiles contra el aeropuerto de Bagdad, en Irak, informaron las autoridades.

Los cohetes impactaron el aeropuerto, una planta desalinizadora y otros proyectiles cayeron cerca de una base aérea iraquí situada junto a instalaciones diplomáticas de Estados Unidos y en los alrededores de una prisión donde hay detenidos sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

- La fuerza de la ONU en el Líbano, atacada -

La Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (Finul) afirmó que sus cascos azules recibieron disparos en el sur del país, "probablemente" lanzados por grupos armados no estatales.

- Reservas estratégicas de crudo de Asia y Oceanía, desbloqueadas -

El petróleo de las reservas estratégicas de Asia y Oceanía será desbloqueado "inmediatamente" para atajar la subida de precios y el de América y Europa, a finales de marzo, indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La medida se anunció después de que los 32 países miembros de la AIE decidieran el miércoles liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas.