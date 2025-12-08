Sheinbaum destaca reunión "cordial y sin subordinación" con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la breve reunión que sostuvo el pasado viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se desarrolló en un ambiente “muy cordial” y de “mucho respeto hacia México”, aunque aclaró que no se trató de un encuentro político formal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que la conversación entre los tres jefes de Estado fue principalmente protocolaria.

“Era un evento no formalmente político, sino relacionado con el fútbol, el deporte. Y lo que se vio fue una buena relación entre los tres países”, comentó la presidenta.

Sheinbaum Pardo confirmó que Trump le mencionó asuntos comerciales, pero subrayó que aún no existe una reunión bilateral formal programada. Añadió que, por ahora, el compromiso es mantener el diálogo y continuar trabajando conforme avancen las agendas de cada país. “Quedamos de seguir trabajando y, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más”, indicó.

“Coordinación sin subordinación”

La presidenta reiteró que su política exterior respecto a Washington se basará en tres principios:

Mantener una buena relación con Estados Unidos.

Defender a los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Privilegiar el acuerdo sobre la confrontación.

La titular del Ejecutivo enfatizó que cualquier entendimiento debe darse “con principios, sin subordinación”, y recordó que desde que Trump inició su mandato, dejó claro que la relación bilateral debe regirse por la soberanía y el respeto mutuo.

Por su parte, Donald Trump, ya había mencionado que la breve reunión que sostuvo el viernes pasado con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue “muy productiva”, centrada principalmente en temas comerciales.

La reunión entre los tres líderes se dio en un momento de tensión comercial en Norteamérica. Horas antes del encuentro, Trump insinuó que podría dejar expirar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual debe revisarse en 2026.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, dijo. Incluso acusó que ambos países “se han aprovechado” de Estados Unidos bajo administraciones previas.