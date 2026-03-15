Trump afirma que tiene "derecho absoluto" de imponer aranceles de otra forma

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que tiene la autoridad para imponer derechos de aduana pese al fallo del mes pasado de la Corte Suprema estadounidnese que anuló sus aranceles globales.

"Tengo el derecho absoluto de imponer ARANCELES de otra manera, y he empezado a hacerlo", aseguró en una extensa publicación en su red Truth Social.

Trump impuso 10% de aranceles sobre las importaciones estadounidenses mediante una orden ejecutiva, poco después del fallo de la Corte Suprema.