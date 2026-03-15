Día Internacional de la Felicidad: ¿qué tan feliz es México frente al resto del mundo?

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se conmemora cada 20 de marzo, México aparece como uno de los países con mayores niveles de bienestar percibido a nivel global.

De acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad 2025, el país logró colocarse entre las diez naciones más felices del planeta, un avance significativo respecto a mediciones anteriores.

El reporte, coordinado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de la ONU, ubicó el año pasado a México en la posición número 10 del ranking mundial, tras escalar 15 lugares frente a la evaluación publicada el año previo.

El estudio analizó información de 147 países y mide la percepción de bienestar a partir de evaluaciones que las personas hacen sobre su propia calidad de vida.

Este resultado marcó además la primera vez que México entró al top 10 desde que el informe comenzó a publicarse en 2013.

México, entre los países más felices del mundo

El ranking de 2025 fue encabezado nuevamente por los países nórdicos. Finlandia ocupa el primer lugar por octavo año consecutivo, seguido de Dinamarca, Islandia y Suecia.

Los 10 países más felices del mundo en 2025 son:

Finlandia

Dinamarca

Islandia

Suecia

Países Bajos

Costa Rica

Noruega

Israel

Luxemburgo

México

Dentro de América Latina, México ocupó el segundo lugar, sólo detrás de Costa Rica, que este año alcanzó el sexto puesto global.

En contraste, el informe ubicó a Afganistán como el país menos feliz del mundo, seguido por Sierra Leona, Líbano, Malawi y Zimbabue.

Cómo se mide la felicidad de los países

El Informe Mundial de la Felicidad utiliza el promedio de tres años de evaluaciones sobre la calidad de vida que las personas hacen en encuestas internacionales.

Para construir el ranking se consideran seis factores principales:

PIB per cápita

Esperanza de vida

Generosidad

Apoyo social

Libertad para tomar decisiones

Percepción de corrupción

Estos elementos permiten estimar el nivel de bienestar subjetivo de la población en cada país.

El papel de la familia en la felicidad de México

Uno de los hallazgos más relevantes del informe fue el papel que juegan la familia y el apoyo social en la percepción de felicidad, particularmente en países como México.

De acuerdo con los investigadores, los hogares integrados por cuatro o cinco personas, especialmente aquellos formados por parejas con hijos o familias extendidas, tienden a reportar niveles más altos de bienestar emocional.

En el caso mexicano, la cohesión familiar y las redes de apoyo fueron señaladas como factores clave que ayudan a explicar el avance del país en el ranking.

Los especialistas consideran que esta estructura social ofrece lecciones para otras sociedades que buscan fortalecer el bienestar colectivo.

La soledad, un fenómeno global en aumento

El informe también advirtió sobre una tendencia preocupante: la creciente desconexión social entre los jóvenes.

Según el reporte, una de cada cinco personas jóvenes en el mundo afirma no tener a quién recurrir para apoyo emocional, una proporción que ha aumentado 39% en las últimas dos décadas.

El fenómeno se relaciona con el aumento de personas que viven solas, particularmente en países desarrollados, lo que se asocia con mayores niveles de aislamiento, ansiedad y menor satisfacción con la vida.

Comer acompañado también influye en el bienestar

Otro hallazgo relevante es el impacto de la convivencia cotidiana en la felicidad.

El estudio señala que las personas que comen o cenan acompañadas reportan niveles significativamente más altos de bienestar que quienes suelen hacerlo solas.

En Estados Unidos, por ejemplo, el número de personas que comen solas aumentó 53% en los últimos 20 años, una tendencia que los investigadores relacionan con el incremento de sentimientos de soledad.

Ante este panorama, el informe recomienda que gobiernos y comunidades promuevan políticas que fortalezcan la convivencia social, la confianza comunitaria y los vínculos familiares, elementos que han demostrado ser claves para elevar la felicidad y el bienestar en las sociedades.

El Día Internacional de la Felicidad, establecido por la ONU en 2013, busca precisamente recordar que el bienestar y la calidad de vida deben ser parte central de las políticas públicas, al tratarse de aspiraciones universales para las personas en todo el mundo.

Con información de Felipe Morales