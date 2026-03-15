Premios Oscar 2026: Lista de todos los ganadores y ganadoras

Inició la 98 edición de los Premios Oscar, la ceremonia de Hollywood que reconoce a lo mejor de los mejor del cine.

La entrega de galardones se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, donde el comediante, presentador y conductor Conan O’Brien es el encargado -por segundo año consecutivo- de ser el anfitrión del magno evento.

En esta ocasión, O’Brien se encargó de dar inicio a la gala con un "sketch" en la que se caracterizó de la “tía Gladys”, la villana de "La hora de la desaparición", para así hacer un recorrido por varias de las películas nominadas.

O'Brien, con el macabro maquillaje de payaso del personaje, hizo de todo, desde aparentar hablar noruego en una escena de "Valor sentimental" hasta aparecer animado en "Las guerreras k-pop".

Cabe recordar que entre las favoritas están "Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, y "Una batalla tras otra", la comedia dramática de Paul Thomas Anderson.

No obstante, como ocurre cada año, durante los Oscar siempre hay sorpresas.

-Mejor Cortometraje Documental-

Ganador

Todas las habitaciones vacías (Joshua Seftel y Conall Jones)

Nominados

Armado únicamente con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)

Niños ya no están: "Fueron y han desaparecido" (Hilla Medalia y Sheila Nevins)

El diablo está ocupado (Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir)

Una rareza perfecta (Alison McAlpine)

-Mejores Efectos visuales-

Ganador

Avatar: Fuego y Ceniza (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett)

Nominados

F1(Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson)

Jurassic World (RebirthDavid Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould)

El autobús perdido (Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin)

Pecadores (Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean)

-Mejor Diseño de Producción-

Ganador

Frankenstein (Diseño de producción: Tamara Deverell; Decoración del set: Shane Vieau)

Nominados

Hamnet (Diseño de producción: Fiona Crombie; Decoración del set: Alice Felton)

Marty Supremo (Diseño de producción: Jack Fisk; Decoración del set: Adam Willis)

Una batalla tras otra (Diseño de producción: Florencia Martin; Decoración del set: Anthony Carlino)

Pecadores (Diseño de producción: Hannah Beachler; Decoración del set: Monique Champagne)

-Mejor Guion Original-

Ganador

Pecadores (Escrito por Ryan Coogler)

Nominados

Luna Azul (Escrito por Robert Kaplow)

Fue solo un accidente. (Escrito por Jafar Panahi; Colaboradores del guion: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian)

Marty Supremo (Escrito por Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Valor sentimental (Escrito por Eskil Vogt y Joachim Trier)

-Mejor Guion Adaptado-

Ganador

Una batalla tras otra (Escrito por Paul Thomas Anderson)

Nominados

Bugonia (Guion de Will Tracy)

Frankenstein (Escrito para la pantalla por Guillermo del Toro)

Hamnet (Guion de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell)

Sueños de trenes (Guion de Clint Bentley y Greg Kwedar)

-Actor de reparto-

Ganador

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Sean Penn conquistó este domingo su tercer Oscar, en esta ocasión como mejor actor de reparto por interpretar a un rígido militar en la épica de Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra".

Nominados

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

-Mejor Cortometraje de Acción Real-

(Empate) Ganadores

Los cantantes (Sam A. Davis y Jack Piatt)

Dos personas intercambiando saliva (Alexandre Singh y Natalie Musteata)

Nominados

Mancha de carnicero (Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi)

Un amigo de Dorothy (Lee Knight y James Dean)

Drama de época de Jane Austen (Julia Aks y Steve Pinder)

-Mejor Elenco-

Ganador

Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)

Nominados

Hamnet (Nina Gold)

Marty Supremo (Jennifer Venditti)

El agente secreto (Gabriel Domingues)

Pecadores (Francine Maisler)

-Mejor Maquillaje y Peinado-

Ganador

Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)

Nominados

Kokuho (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)

Pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry)

La máquina demoledora (Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein)

La hermanastra fea (Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg)

-Mejor Diseño de vestuario-

Ganador

Frankenstein (Kate Hawley)

Nominados

Avatar: Fuego y Ceniza (Deborah L. Scott)

Hamnet (Malgosia Turzanska)

Marty Supremo (Miyako Bellizzi)

Pecadores (Ruth E. Carter)

-Mejor corto de animación-

Ganadora

La niña que lloraba perlas (Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)

Nominados

Mariposa (Florence Miailhe y Ron Dyens)

Siempre verde (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)

Plan de jubilación (John Kelly y Andrew Freedman)

Las tres hermanas (Konstantin Bronzit)

-Mejor Película Animada-

Ganadora

Cazadores de demonios de K-Pop (Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle LM Wong)

El fenómeno de Netflix "Las guerreras K-pop" se llevó este domingo el Óscar a la mejor película animada durante la 98ª edición de los Premios de la Academia que se celebra en Hollywood.

Nominados