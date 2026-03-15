¿Qué pasa si trabajas el 16 de marzo? Esto dice la Ley sobre el pago de los festivos

El lunes 16 de marzo es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México. Esta fecha corresponde a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el tercer lunes de marzo, de acuerdo con la lista de festivos de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque el aniversario del natalicio de Benito Juárez es el 21 de marzo, desde el 2006 en la Ley Federal del Trabajo se trasladaron algunos días festivos a lunes para favorecer los fines de semana largos o también denominados “puentes”. Este año, ese ajuste coloca el descanso obligatorio para el lunes 16 de marzo.

Los días de descanso obligatorios contemplados en la LFT son fechas en las que no existe una obligación legal de prestar servicios.

Sin embargo, hay actividades con operaciones continuas; por ejemplo en sectores como el comercio, transporte, turismo, seguridad o salud, la demanda de trabajo se mantiene en días festivos. Para esos casos, la legislación laboral cuenta con reglas sobre cuánto se debe pagar si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala que cuando un trabajador presta servicios en un día festivo, el empleador debe cubrir un salario doble adicional a la remuneración ordinaria por la jornada de trabajo.

En términos prácticos, una persona que gana un salario mínimo (315.04 pesos) y trabaja el 16 de marzo debería recibir: 315.04 pesos de su jornada diaria y 630.08 pesos adicionales por trabajar el día de descanso obligatorio. En total, el ingreso por esa jornada sería de 945.12 pesos. Por eso se le suele llamar “pago triple”.

El incumplimiento de esta disposición puede equivaler a una multa de 5,865 a 586,550 pesos, una sanción que se puede fijar por cada trabajador afectado.

Sin embargo, aunque la legislación laboral contempla esta compensación, prestar servicios en un día de descanso obligatorio no es una decisión unilateral. La LFT contempla que los empleadores y trabajadores deben acordarlo.

¿Cuántos días festivos tienen los trabajadores en México?

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo reconoce nueve días de descanso obligatorio al año, de los cuales siete son fijos y dos más están ligados a las elecciones y la transmisión del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, este año los trabajadores en México cuentan con siete días festivos. Estas son las fechas en 2026:

1 de enero, por Año Nuevo

2 de febrero, por el aniversario de la Constitución (5 de febrero)

16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

1 de mayo, por el Día del Trabajo

16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia

16 de noviembre, por el aniversario de la Revolución (20 de noviembre)

25 de diciembre, por Navidad

Esto significa que después de este lunes, los mexicanos tendrán sólo 4 días de descanso obligatorio para el resto del año.