DolarApp se transforma en ARQ y amplía su apuesta en México

A tres años de su lanzamiento en México, DolarApp, la plataforma global de servicios financieros, anuncia su transformación en ARQ.

Tras alcanzar el hito de 2 millones de usuarios y consolidar el respaldo de inversionistas reconocidos como Sequoia Capital, Founders Fund de Peter Thiel y Kaszek, la compañía evoluciona de una solución centrada en finanzas transfronterizas a convertirse en una plataforma integral de finanzas del día a día, que combina inversión, consumo y crédito.

“Estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas. Con ARQ, nos expandimos hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y nuestra tarjeta de crédito Prestige, diseñada para clientes que necesitan un producto global en el que puedan confiar. Nuestro nombre anterior se volvió limitante, y por eso decidimos evolucionar a ARQ”, expresó Fernando Terrés, cofundador y CEO.

ARQ

En México, ARQ integra la compraventa y gestión de dólares y euros digitales; el envío y la recepción de pagos desde Estados Unidos, Europa y otros mercados; tarjetas internacionales para viajes y compras en línea; herramientas de inversión directa, y una oferta de crédito que incluye su nueva tarjeta metálica.

Durante la última década, fintechs como Nubank y Mercado Pago se convirtieron en el primer producto financiero para millones de personas no bancarizadas en México y en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, para profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad global, la experiencia financiera siguió dependiendo, en gran medida, de la banca tradicional.

Este escenario empezó a cambiar con la adopción de stablecoins como una infraestructura más rápida y eficiente para las finanzas internacionales. ARQ nació en ese punto de inflexión y rápidamente se posicionó como la plataforma elegida por consumidores afluentes de toda la región.

La evolución de ARQ refleja cómo está cambiando la infraestructura financiera global. En su reporte anual más reciente, Stripe, compañía líder mundial en infraestructura de pagos, destacó a DolarApp —ahora ARQ— como uno de los principales socios de la categoría y un ejemplo de casos de uso reales y escalables de stablecoins.

ARQ

“Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local”, expresó Terrés.

Los tres cofundadores —Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO)— formaron parte del equipo ejecutivo de Revolut, donde lideraron productos vinculados a remesas, servicios premium y cripto.

La compañía se lanzó en México en 2022, se expandió poco después a Colombia y Argentina, y más recientemente a Brasil. “Hemos crecido velozmente creando productos centrados en las necesidades de los consumidores afluentes”, añadió Álvaro Correa. “2 millones de usuarios es un hito importante, pero creemos que es solo el principio”.

En México, el crecimiento y la adopción de la plataforma han sido sostenidos desde su lanzamiento. La propuesta de valor conectó de manera natural con las necesidades locales, en un país con una profunda relación económica con Estados Unidos y hábitos financieros cada vez más globales.

Lo anterior se refleja no solo en el envío y recepción de pagos internacionales —en el mayor corredor de remesas del mundo, estimado en 64,000 millones de dólares—, sino también en los viajes frecuentes y las compras internacionales.

“Seguimos enfocados en construir. ARQ es la plataforma de largo plazo que estamos desarrollando para consumidores afluentes en toda América: una solución para gestionar sus finanzas cotidianas, operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar en todo el mundo con confianza”, finalizó Zach Garman.