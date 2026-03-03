El oro cae por fortaleza del dólar; plata, platino y paladio se desploman

Los ⁠precios del oro cayeron este martes, lastrados por la fortaleza del dólar ⁠y el empeoramiento de las perspectivas de recortes de las tasas de interés, ante el aumento de la preocupación por la inflación y los temores de un conflicto ⁠prolongado en Oriente Medio.

El oro ⁠al contado restó un 3.9%, hasta los 5,121.69 dólares la onza, a las 16:40 GMT, tras tocar un máximo de más de cuatro semanas en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 3.4%, a 5,132.6 dólares.

"La caída del oro parece estar impulsada por una huida hacia la liquidez. Tenemos un dólar fuerte y el rendimiento de los bonos cotiza al alza", ‌afirmó Bob Haberkorn, ​estratega senior de mercado de RJO Futures.

El dólar, un activo de refugio competidor, registraba fuertes ganancias, haciendo menos asequible al oro -cotizado en la divisa estadounidense- para los tenedores de otras divisas, mientras que el retorno de los bonos del Tesoro estadounidense subía por segunda sesión consecutiva.

"Sin embargo, es probable que esta caída de los precios sea efímera, y la huida hacia la seguridad impulsada por el riesgo geopolítico debería respaldar el aumento de los precios del oro y la plata», añadió Haberkorn.

En el frente geopolítico, el conflicto con Irán entró en su cuarto día con explosiones que sacudieron Teherán y Beirut, mientras que un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo el ⁠lunes que el estrecho de Ormuz había ⁠sido cerrado. En respuesta, los índices referenciales ⁠del petróleo ganaban más de un 8% en la sesión.

Los daños a las infraestructuras ⁠energéticas y el estancamiento del tráfico de petroleros a través de Ormuz han aumentado el riesgo de una fortaleza sostenida del petróleo, el gas y los productos refinados, avivando los temores de inflación y retrasando las expectativas de recortes de tasas, dejando al oro con poco apoyo, según Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

En otros metales preciosos: