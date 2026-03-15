Global Money Week 2026 en el MIDE: educación financiera gratuita para hablar de dinero sin tabúes

Hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo para muchas personas, incluso dentro de la familia o entre amigos.

Sin embargo, especialistas coinciden en que conversar abiertamente sobre finanzas puede marcar la diferencia al momento de planear metas y tomar decisiones informadas.

Con ese objetivo, del 17 al 22 de marzo se realizará en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) la Global Money Week 2026, bajo el lema “Hablemos de Finanzas: Para tus metas de hoy y mañana”.

La iniciativa forma parte de una campaña internacional impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), considerada una de las más relevantes a nivel global en materia de educación financiera. En su edición número 14, la campaña busca fomentar hábitos responsables relacionados con el ahorro, el consumo consciente, la inversión y la planeación del retiro.

Actividades gratuitas

Durante seis días, el Patio Principal del MIDE se convertirá en un espacio de aprendizaje abierto al público con una serie de actividades diseñadas para distintos públicos. Entre ellas se incluyen:

Talleres prácticos sobre ahorro e inversión.

Charlas con especialistas en finanzas personales.

Actividades lúdicas para niñas, niños y jóvenes.

Dinámicas para comprender riesgos financieros y toma de decisiones.

Todas las actividades serán gratuitas, y quienes ingresen al micrositio oficial del evento podrán consultar el programa completo y acceder a un cupón 2x1 en la entrada general al museo, válido durante los días del evento.

El MIDE coordina por sexto año consecutivo la edición nacional de la Global Money Week, consolidándose como un punto de encuentro entre la educación económica y experiencias interactivas para el público.

En esta edición, el evento cuenta nuevamente con la colaboración de Profuturo, empresa mexicana especializada en la administración de fondos para el retiro, que participa con talleres y charlas orientadas a fortalecer la cultura financiera.

La institución también impulsa contenidos educativos a través de plataformas digitales y programas de capacitación, con el objetivo de que más personas desarrollen habilidades para planificar su futuro financiero y tomar decisiones informadas.

Transformar la relación con el dinero

Más allá de una semana de actividades, la Global Money Week busca promover un cambio cultural en torno al dinero: dejar de verlo como un tema incómodo y comenzar a asumirlo como una herramienta para construir estabilidad, oportunidades y bienestar a largo plazo.

Con la participación de instituciones financieras, universidades, organismos reguladores y especialistas, la iniciativa pretende acercar conocimientos financieros a distintos sectores de la población y fomentar una relación más informada y saludable con las finanzas personales.