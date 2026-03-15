Violencia digital contra mujeres: de qué va el acuerdo entre autoridades y plataformas

El Gobierno de México y algunas de las principales plataformas tecnológicas del mundo anunciaron esta semana un acuerdo de colaboración para combatir la violencia digital contra las mujeres, un fenómeno que afecta a millones de usuarias en el país.

La iniciativa fue firmada con Google, Meta y TikTok y busca establecer mecanismos de cooperación para prevenir, detectar y retirar contenidos que promuevan o reproduzcan agresiones digitales contra mujeres y niñas.

Durante el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de un acuerdo voluntario que permitirá mantener comunicación directa entre las autoridades y las plataformas para atender casos de violencia digital.

“El objetivo es que las plataformas, a través de protocolos específicos, puedan bajar imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”, señaló durante su conferencia matutina.

Un problema que afecta a millones

El anuncio se da en un contexto donde la violencia digital sigue creciendo en México. Datos del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Inegi muestran que cerca del 22% de las mujeres usuarias de internet ha sido víctima de alguna agresión digital, lo que refleja cómo las violencias de género también se han trasladado al entorno digital.

En total, 18.9 millones de personas han experimentado ciberacoso en el país, de las cuales 10.6 millones son mujeres, según cifras citadas por autoridades federales.

Las agresiones pueden adoptar diversas formas, desde insinuaciones sexuales, suplantación de identidad o amenazas, hasta la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o el envío de material sexual no solicitado.

Entre los ataques más comunes contra mujeres en internet destacan:

Insinuaciones sexuales (34.8%)

Recepción de contenido sexual explícito sin consentimiento (33.6%)

Amenazas de publicación de información personal (7%)

Las redes sociales son uno de los principales espacios donde ocurren estas agresiones. Facebook concentra el 41.8% de los casos, seguido de WhatsApp con 37.8% y las llamadas telefónicas con 28.9%.

Prevención y atención

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, el acuerdo se estructura en dos grandes ejes: prevención y atención.

En la fase de prevención, se contempla:

R-evisar y fortalecer normas de convivencia en redes sociales

-Difundir una Cartilla de seguridad digital

-Realizar campañas informativas y educativas para personas usuarias y creadoras de contenido

-Promover la denuncia de agresiones digitales

-Fortalecer herramientas tecnológicas para prevenir violencia en línea

La fase de atención incluye acciones para responder de manera más rápida a los casos reportados, como:

-Definir contenidos que se consideren violencia digital

-Retirar material íntimo o violento no consentido

-Mejorar herramientas de reporte y denuncia en las plataformas

-Vincular mecanismos de atención con la Línea 079, donde las víctimas pueden recibir apoyo y orientación

Además, se prevé la cooperación entre plataformas y autoridades para investigar casos, así como la creación de nuevas herramientas tecnológicas para detectar y frenar conductas de acoso o abuso en línea.

Entorno digital más seguro

Especialistas y autoridades coinciden en que la violencia digital representa uno de los retos más urgentes para la seguridad en internet, particularmente para mujeres jóvenes, quienes suelen ser las más expuestas a estas agresiones.

Por ello, el acuerdo también contempla mesas de trabajo con instituciones académicas, organizaciones sociales y especialistas en derechos digitales, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y atención a víctimas.

El reto, señalan expertos, no sólo está en retirar contenidos violentos, sino en construir un entorno digital más seguro, con mayor educación tecnológica y mecanismos efectivos de protección para las mujeres.