Chevron acuerda canje de activos en Venezuela para centrarse en proyectos petroleros

Chevron firmó el lunes dos acuerdos para expandir sus operaciones en ⁠la vasta Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, incluyendo un intercambio de activos que añade un área de petróleo extrapesado a su proyecto principal, a la vez que devuelve un área ⁠de gas costa afuera y otra de ⁠crudo, informaron ejecutivos y funcionarios en un evento.

Los acuerdos se encuentran entre los primeros grandes proyectos de expansión desde que Estados Unidos lanzó un plan de reconstrucción de 100,000 millones de dólares para el sector energético venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro, y la aprobación en enero de una reforma integral de la principal ley petrolera del país, lo que incentiva la inversión extranjera.

"Este intercambio de activos que firmamos hoy es el primer paso en esta nueva etapa. Un primer paso que denota una disciplina en manejo de capital, fortaleciendo nuestra posición en la faja el Orinoco. Hoy estamos incrementando nuestra posición en Petrodependencia a un 49% y estamos incorporando el bloque de Ayacucho 8 a nuestras operaciones de Petropiar, aprovechando el máximo la capacidad de organizacional que tenemos", dijo el presidente de Activos Base y Países Emergentes de Chevron, Javier La Rosa.

Los pactos —que permitirían a la compañía estadounidense aumentar su producción de crudo y su participación en regiones del país miembro de la OPEP— fueron suscritos por ejecutivos de la empresa, encabezados por La Rosa, y por funcionarios de la estatal PDVSA, en presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los acuerdos consideran el incremento de la participación accionaria de Chevron en una de sus empresas mixtas ⁠con PDVSA en la Faja del Orinoco —Petroindependencia—, al 49% desde ⁠el 35.8%.

Asimismo, la compañía acordó ceder ⁠los derechos sobre el yacimiento de gas marino Loran, así como su participación en un pequeño campo petrolero ⁠en el occidente de Venezuela; a cambio, recibió una nueva área petrolera —Ayacucho 8— para integrarla a su proyecto existente Petropiar, también en la Faja del Orinoco.

El intercambio de activos entre Chevron, PDVSA y sus filiales constituye "un acuerdo mutuamente beneficioso que permitirá a todas las partes consolidar su enfoque en los activos estratégicos del país", dijo la compañía en un comunicado emitido tras el evento.

En enero, ejecutivos de Chevron señalaron que la firma podría incrementar su producción en Venezuela en aproximadamente un 50% ⁠en los próximos dos años. Las empresas mixtas que Chevron mantiene con PDVSA producen actualmente 260,000 barriles diarios de crudo, lo que representa cerca de una cuarta parte del total del país.