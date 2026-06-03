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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 03 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

Rehilete

El INE presentó un nuevo modelo de credencial para votar con mayores medidas de seguridad.Incorpora códigos QR actualizados, impresión arcoíris y otros elementos de protección. Además, características de inclusión, como la posibilidad de registrar el género autoafirmado, la autoidentificación indígena y muescas táctiles.

Pelota

El director del IMSS, Zoé Robledo, instaló el Comando Central rumbo al Mundial de Futbol y declaró lista a la institución para atender cualquier contingencia. El organismo activó un semáforo de alerta y monitoreo en tiempo real en 253 unidades médicas para garantizar atención sanitaria y respuesta ante emergencias.

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