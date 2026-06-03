Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 03 de junio del 2026.
Rehilete
El INE presentó un nuevo modelo de credencial para votar con mayores medidas de seguridad.Incorpora códigos QR actualizados, impresión arcoíris y otros elementos de protección. Además, características de inclusión, como la posibilidad de registrar el género autoafirmado, la autoidentificación indígena y muescas táctiles.
Pelota
El director del IMSS, Zoé Robledo, instaló el Comando Central rumbo al Mundial de Futbol y declaró lista a la institución para atender cualquier contingencia. El organismo activó un semáforo de alerta y monitoreo en tiempo real en 253 unidades médicas para garantizar atención sanitaria y respuesta ante emergencias.