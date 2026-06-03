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El Economista
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CSP: Pemex firmará convenio con Petrobras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), aseguró que la prioridad de su gobierno no será incrementar indiscriminadamente la producción petrolera, sino garantizar el abasto energético nacional bajo criterios de sustentabilidad y fortalecimiento de Pemex.

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Arturo Rojas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), aseguró que la prioridad de su gobierno no será incrementar indiscriminadamente la producción petrolera, sino garantizar el abasto energético nacional bajo criterios de sustentabilidad y fortalecimiento de Pemex.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria reiteró que México firmará un acuerdo de colaboración con Petrobras, empresa que calificó como experta en exploración y producción en aguas profundas. Detalló que la petrolera brasileña cuenta con tecnología especializada para analizar yacimientos maduros, es decir, campos que han sido explotados durante años y cuya producción ha disminuido, pero que podrían contener reservas en capas más profundas. “Ellos tienen técnicas para analizar si en yacimientos ya explotados, como Cantarell, por ejemplo”, indicó.

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Arturo Rojas

Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

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