CEO de Chevron reafirma inversiones en Vaca Muerta

En la apertura del CERAWeek 2026 de S&P Global, convención desarrollada esta semana en Houston, Texas, el CEO de Chevron, Mike Wirth, ponderó el rumbo económico que le imprimió Javier Milei a Argentina para incentivar inversiones. En tal sentido, el número uno de la estadounidense reafirmó la apuesta de la empresa por Vaca Muerta, región en cuyo desarrollo fue pionera.

“La geología es excelente. El problema histórico de Argentina estuvo sobre la superficie: el ambiente de inversión. Hubo rigideces laborales, limitaciones a la importación de equipos y a la exportación de la producción. Pero, con el Presidente Milei, esos obstáculos de están atacando de forma sistemática. Estamos viendo avances reales”, enfatizó el ejecutivo, en la jornada inaugural de la cumbre mundial de la industria petrolera.

Chevron fue la primera petrolera internacional en hacer pie en Vaca Muerta. Fue en 2013, luego de firmar acuerdos con YPF que se convirtieron más tarde en modelos, en especial, en materia regulatoria. Los convenios previeron inversiones iniciales de 500 millones de dólares (mdd) en Loma Campana, que escalaron más tarde a 1,500 mdd. En 2023, puso en marcha su actual proyecto, de 500 mdd, en El Trapial y Narambuena.