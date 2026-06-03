Ganarán la calma... y los negocios

¿A dónde vamos con ese pleito binacional? En lo económico, a ningún lado.

Cada posición es defendible, dependiendo de la lógica que se aplique. Pero, en cualquier caso, la gente que en verdad tiene poder hasta hoy en Estados Unidos está en la posición habitual: más comercio, más apertura, por favor.

Lean: “No solo se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos, sino que este es un momento crucial para restablecer nuestros lazos económicos y comerciales con el mundo y sentar las bases de una prosperidad estadounidense duradera”.

Eso escribió la líder de las empresas de Estados Unidos, Suzanne P. Clark, en una carta pública rumbo a una gran reunión internacional que se celebrará en noviembre en Washington, D.C.

“Ese es el objetivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que, en colaboración con la Administración Trump y sus socios globales, acoge a líderes empresariales de todo el mundo en la cumbre del B20”.

Entre esos líderes deberán estar los de negocios mexicanos, como representantes de una de las 20 economías más grandes del mundo. Es la contraparte empresarial del G20.

Clark es la presidenta de la U.S. Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Estoy en Cambridge, en la cuna del conocimiento estadounidense. Acá tampoco hablan de alguna confrontación.

Camino por las calles que comunican a Harvard y al Massachusetts Institute of Technology. Aquí no hay discusiones estériles: hablan de la dirección que tomará el dinero después de un IPO de SpaceX o de Anthropic.

Miles de millones de dólares del dinero de las familias más prósperas del mundo deberán salir pronto de sus cuentas bancarias para pagar acciones de esas compañías.

La duda y la discusión local radican en si esa friolera seguirá enfilándose hacia la inteligencia artificial o desviará su ruta para invertir más en tecnología profunda, como la genética, o en tecnología espacial para conquistar astros y planetas.

Acá, en México, quienes estamos interesados en la economía podemos gastar cada comida y cada cena asumiendo historias no probadas, basadas en el “según yo”, o podemos ser pragmáticos.

No es cuestión de negar los problemas nacionales ni de ser complacientes. En lo económico, el principal problema lo representa Pemex, aderezado por la corrupción.

No hay señales de que la presidencia de Sheinbaum haga algo distinto para separarse, en los hechos, de sus antecesores. Cada quien lo dice de modo distinto y alude a razones diferentes, pero todos los presidentes y los congresos que los apoyan siguen echando dinero bueno al malo. Pero en las relaciones internacionales estamos expuestos a intereses que superan las intenciones nacionales.

Sin Estados Unidos, la economía mexicana muere. Sin México, Estados Unidos se queda sin una pierna, precisamente cuando quiere correr para competir con China. Lo demás es truco político o chisme.

“Si bien el B20 siempre se ha centrado en promover políticas para atraer inversión global e impulsar un mayor crecimiento económico, este año le damos mayor protagonismo: la firma de acuerdos y la atracción de inversión extranjera a Estados Unidos”, agregó Clark en esa misiva publicada desde abril.

Hasta donde yo sé, el T-MEC es un tratado, y no solo uno más: es el más importante para ese país.

“Los responsables políticos tienen la tarea fundamental de crear el marco para el crecimiento, pero el gobierno por sí solo no puede cerrar acuerdos, desbloquear billones de dólares en capital ni movilizar inversión privada a gran escala. El liderazgo de Estados Unidos en el B20 —que se celebra cada 20 años— ofrece a las empresas estadounidenses una oportunidad única para acelerar esos acuerdos y alinearlos con nuestros intereses nacionales”, expuso la presidenta de la U.S. Chamber.

Los negocios estadounidenses quieren apertura y tratados comerciales. Lo exigirán en un mes de elecciones políticas en Estados Unidos.