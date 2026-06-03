Sellan alianza PASE y Ángeles Verdes para elevar apoyo vial

Turismo carretero. Unos días antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol, la empresa de telepeaje PASE y la corporación Ángeles Verdes, de la Secretaría de Turismo, anunciaron este martes una alianza para extender los servicios públicos de asistencia vehicular e información turística a los usuarios de las autopistas en las que tenga presencia la firma.

“Nos preguntamos cómo le hacemos para acompañar más a los usuarios en su camino. Nosotros tenemos años trabajando para agilizar los tránsitos en las carreteras y ellos llevan décadas siendo respuesta. A partir de hoy todos los usuarios de PASE tienen acceso a los servicios de Ángeles Verdes a través de nuestra aplicación móvil”, comentó su director general, Alexis Reséndiz.

Desde su perspectiva, en los días del evento deportivo habrá un incremento notable de usuarios para trasladarse vía terrestre entre las sedes mundialistas, de la Ciudad de México a Guadalajara o de la Ciudad de México a Querétaro, para conectar luego con Monterrey. Aunque entre Guadalajara y Monterrey resulta de mayor factibilidad el transporte aéreo.

En dichos casos, refirió, es necesario ofrecer mayores herramientas para que se sientan seguros en sus trayectorias.

Por su parte, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz, comentó en conferencia de prensa que durante el Mundial de Fubol se contará con servicios de asistencia e información durante las 24 horas del día.

“Vamos a promover el turismo carretero, la gastronomía, los paisajes. Estas alianzas son el reflejo de lo que queremos hacer en México: colaborar entre los diferentes actores. La idea es tener más alternativas de ayuda. La empresa tiene su aplicación y nosotros la nuestra que al unirse tienen más alcance de apoyo”, explicó.

Próxima alianza con Capufe

La funcionaria también adelantó que próximamente firmarán una alianza con Caminos y Puentes Federales (Capufe). También destacó que Ángeles Verdes se ha consolidado desde hace más de 60 años como uno de los programas más importantes de apoyo al turismo carretero en México, brindando asistencia mecánica básica, orientación turística y auxilio vial a personas nacionales y extranjeras que recorren el territorio nacional, con un tiempo promedio para llegar a ayudar de 60 minutos.

“La incorporación de nuevas tecnologías contribuye a fortalecer la seguridad, la confianza y la calidad de los viajes, al tiempo que favorece una mejor atención a quienes eligen recorrer México por carretera”, destacó Sandra Díaz.

Tras el anuncio, el director de PASE destacó: La suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada es por demás positiva y permite impulsar herramientas que mejoran la experiencia de viaje y brindan mayor tranquilidad a quienes transitan por las carreteras del país, especialmente ante el incremento de desplazamientos que se prevé en los próximos años, más allá del torneo de futbol.