Mundial 2026: el verdadero riesgo no es el ébola, es la diarrea y el sexo sin condón

Unos 5.5 millones de aficionados se esperan lleguen a las sedes mexicanas -Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México- para vivir el Mundial de Fútbol 2026. Aparte, todo México ya está con la camiseta puesta, la cerveza y snacks en la mano y el corazón a todo lo que da.

En este escenario mundialista no podemos ignorar que la gente que recibiremos de muchos rincones del planeta no llegarán solos; les acompañarán sus propios microorganismos.

Es sabido que cada quien traemos consigo nuestra propia fauna microbiana -microbiota es el nombre correcto-: billones de bacterias, virus, hongos y arqueas que viven en nuestro intestino, piel, mucosa oral, genital y respiratoria. Como dicen los médicos, esa microbiota es tan personal como una huella digital: está moldeada por el país de origen, la dieta, el uso de antibióticos, el agua que bebe habitualmente y las infecciones previas.

Eso, sumado a las aglomeraciones, las fiestas, el alcohol y la euforia del gol, crea la “tormenta perfecta” para que se desaten el problema de salud más frecuente del torneo: la famosa “diarrea del viajero”. El epidemiólogo Paulo Castañeda, consejero técnico de Hospitales sin Infecciones y director de Epidemiología de Médica Sur, lo dijo: muchos visitantes se van a enfermar porque van a comer y beber cosas que su estómago no conoce. No es grave en la mayoría de los casos, pero sí molesto, incapacitante y suficiente para arruinarle el Mundial a cualquiera. Hospitales sin Infecciones es una iniciativa multisectorial que promueve la prevención de infecciones y el fortalecimiento de la seguridad del paciente mediante la generación de conocimiento, el intercambio de mejores prácticas y la difusión de información basada en evidencia.

Luego, el otro riesgo silencioso: las infecciones de transmisión sexual (ITS), y eso en todo el país considerando que tras los partidos muchos llegarán a zonas vacacionales. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de ITS curables se adquieren cada día en el mundo. Sí, cada día. Y de VIH, ONUSIDA reportó 1.3 millones de nuevas infecciones en 2023.

Los infectólogos lo advierten: las ITS se van a disparar. Y no dudan que en sus consultorios se elevarán los casos de clamidia, gonorrea, sífilis y, lamentablemente, algunos casos de VIH. Son puros cálculos epidemiológicos. Las enfermedades respiratorias tampoco se quedarán atrás, pues las multitudes, estadios cerrados, cantos y gritos a todo pulmón… son escenario ideal para gripe, COVID residual o cualquier virus respiratorio.

Una preocupación seria de la gente es el ébola; en el Estadio Akron, en Guadalajara, la selección de República Democrática del Congo se enfrentará en la fase de grupos a la Selección de Colombia donde se esperan aficionados o turistas de países donde hay graves brotes de dicho virus. Pero los especialistas tranquilizan al respecto: hay filtros en aeropuertos y en caso de detectar casos sospechosos, el protocolo establece su aislamiento y atención en instalaciones especializadas, como el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cualquier viajero de países de riesgo con síntomas (como fiebre) se considerará caso sospechoso y se pondrá en cuarentena.

Las cosas no son para generar pánico; no viene ninguna catástrofe sanitaria. Pero sí reconocen los infectólogos que es un reto manejable que depende mucho de que los aficionados locales y de fuera actúen con responsabilidad y autocuidado: Consumir alimentos solo en lugares con higiene adecuada, evitar aglomeraciones si se presentan síntomas de alguna enfermedad contagiosa, reforzar medidas básicas de higiene y vigilancia en general.

Al respecto, en un webinar realizado por Hospitales sin Infecciones, la Dra. Roxana Trejo, infectóloga del Comando Operativo Sanitario del Mundial encabezado por la Secretaría de Salud, dio la visión institucional completa. La preparación no empieza el día del partido inaugural: empezó hace meses y debe continuar mucho después del último silbatazo. Se trata de reforzar la vigilancia epidemiológica, actualizar protocolos, hacer simulacros, capacitar personal de salud y coordinar a todas las instituciones como nunca antes.

Los pilares: vacunación al día (sobre todo sarampión y hepatitis B), higiene de manos constante, comida solo en lugares confiables, sexo protegido (sí, condón siempre, aun en modo fiesta), y atención médica inmediata si aparecen síntomas. Nada complicado, pero todo importantísimo.

La parte positiva es que si cada quien toma sus medidas de cuidado y autoprotección, el Mundial nos puede dejar un legado sanitario favorable: Fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la coordinación entre Secretaría de Salud, hospitales privados, organizadores y autoridades locales, actualizar protocolos e impulsar esa cultura de prevención que avanzó con la pandemia Covid19.

Es oportunidad de que como país demostremos que tenemos capacidad de vigilancia epidemiológica, prevención de infecciones, coordinación interinstitucional, capacidades del sistema de salud, lo cual puede generar beneficios duraderos mucho después de que termine la Copa del Mundo 2026.

Foro Davos: Radar de Innovación en Salud de la Mujer 2026

La salud de la mujer representa una de las mayores oportunidades no aprovechadas en la atención sanitaria global, según el Informe del Radar de Innovación en Salud de la Mujer 2026, elaborado por el Foro Económico Mundial en colaboración con el Instituto Kearney de Salud, la Fundación Gates y Wellcome Leap. El potencial económico sería enorme; de hasta un billón de dólares anuales si se cerraran las brechas. No obstante, la innovación en todo el ecosistema permanece fragmentada y desalineada con las condiciones que más afectan a las mujeres. El análisis mapea el viaje completo desde la ciencia hasta el paciente en 10 condiciones de alto impacto (como cáncer de ovario, menopausia, enfermedades cardíacas isquémicas, migraña y trastornos mentales); también revela brechas estructurales: solo 20% de la financiación en I+D se destina a salud femenina, con más del 59% concentrado en cáncer de ovario y menopausia; apenas 16% de las publicaciones científicas y menos del 3% de los ensayos clínicos son específicos de mujeres, y 96% de los desarrollos de productos se enfocan en oncología. En contraparte, está limitado en áreas de alta carga como enfermedades cardiovasculares y mentales. O sea, todo al revés. El Radar interactivo busca mayor transparencia para alinear inversiones, evidencia y traducción en soluciones escalables.

Salud mental, de los principales retos de bienestar en México

La sexta edición del AXA Mind Health Report da evidencia del incremento sostenido en estrés, ansiedad y depresión, impulsado por factores económicos, sociales y digitales: el 66% de la población presenta afectaciones moderadas, mientras que 27% reporta síntomas graves o muy graves, 4 puntos porcentuales más que en 2025. Y sin embargo, solo 45% buscó ayuda profesional en el último año; 43% se autogestiona y 10% no recibe atención alguna. Las barreras: costo, falta de tiempo, acceso limitado y estigma.

En este escenario, el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo emocional ha crecido hasta alcanzar 71% de los mexicanos, aunque 3 de cada 10 usuarios reportan recomendaciones que generan incomodidad o conductas perjudiciales. AXA México, reportó que en sus más de 9,000 consultas de psicología y psiquiatría brindadas en lo que va de 2026, predominan estrés, ansiedad y episodios depresivos. El informe, realizado en 18 países con más de 19,000 participantes, posiciona a México como un mercado clave: la conversación ha avanzado, pero el reto urgente es transformar la conciencia en acción concreta.

Reconocen a México por no dejar interferir a tabacaleras…

Es algo raro, pero resulta que hay un Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, donde México lidera en América Latina. Así es. Es el país con menor interferencia de la industria tabacalera. Se dijo que el puntaje de México es de 48 sobre 100, el mejor en las Américas. Según esto, dicho reconocimiento responde a la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de los vapeadores en 2025, que fortalecen el blindaje institucional contra el cabildeo, la publicidad encubierta y las presiones corporativas, en línea con el Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS. Lo malo es que dicho índice no considera que la supuesta prohibición del vapeo ha incrementado el contrabando al tope, elevando los riesgos sanitarios para los jóvenes que compran marcas de vapeadores en internet y en un enorme mercado negro no regulado.