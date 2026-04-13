Producción de petróleo de la OPEP sufrió en marzo su mayor caída desde la pandemia por la guerra

La oferta de crudo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujo durante el pasado mes de marzo un 27.5%, lo que equivale a unos 7.88 millones de barriles diarios menos en el mercado, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20.79 millones de barriles al día, frente a los 28.67 millones de barriles diarios del mes de febrero.

Al tener en cuenta también a productores aliados como Rusia, la oferta de petróleo de los países participantes en la Declaración de Cooperación (DoC), también conocida como OPEP+, disminuyó en 7.70 millones de barriles diarios en el mes de marzo, hasta promediar aproximadamente 35.06 millones de barriles al día, según fuentes secundarias disponibles.

La caída de la producción de crudo en marzo de los países la OPEP es la segunda mayor en términos mensuales desde el recorte voluntario de 9.7 millones de barriles al día acordado por los países de la organización en la primavera de 2020 en respuesta al impacto en los mercados petroleros de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.

Entre los miembros del cartel, Irak sufrió en marzo la mayor bajada de la producción, que disminuyó un 61.3%, hasta 1.62 millones de barriles al día; mientras que Irán registró un descenso del 5.6%, hasta 3 mb/d. De su lado, Arabia Saudí recortó un 22.8% el bombeo en marzo, hasta 7.8 millones de barriles diarios; Emiratos Árabes Unidos un 44.7%, hasta 1.89 millones de barriles al día; y Kuwait un 53%, hasta 1.21 millones de barriles.

Por su parte, miembros de la OPEP como Venezuela o Nigeria registraron aumentos de la producción de petróleo. En el caso del país caribeño, la oferta de crudo se elevó un 8.7%, hasta 0.98 millones de barriles al día, mientras que la del país africano lo hizo 1.4%, hasta los 1.46 millones de barriles al día.

"En marzo, el valor de la cesta de referencia de la OPEP aumentó en 48.46 dólares por barril con respecto al mes anterior, alcanzando un promedio de 116.36 dólares por barril", destaca la OPEP, señalando que el contrato a plazo del Brent aumentó en 30.23/barril con respecto al mes de febrero, con un promedio de 99.60 dólares, mientras que el contrato a plazo del WTI aumentó en 26.48 dólares, hasta un promedio de 91 dólares/barril.

Previsiones de demanda

A pesar de la situación en Oriente Próximo, la OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1.4 millones de barriles al día en 2026 en comparación con el año anterior, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado.

Se prevé que la demanda de la OCDE aumente en 0.1 millones de barriles al día, mientras que la de los países no pertenecientes al 'think tank' de las economías avanzadas crecerá en aproximadamente 1.3 millones de barriles diarios.

"Se ha revisado a la baja el crecimiento de la demanda para el segundo trimestre de 2026 tanto en la OCDE como en los países no pertenecientes a la OCDE, debido principalmente a una ligera debilidad transitoria en el crecimiento de la demanda de crudo, dadas las circunstancias en curso en Oriente Próximo", señala la OPEP, que confía en que esta debilidad se compense en la segunda mitad del año.

De cara a 2027, anticipa que la demanda mundial de petróleo crezca en aproximadamente 1.3 millones de barriles al día, en comparación con el año anterior, también sin cambios respecto a la evaluación de marzo, incluyendo un avance de 0.1 millones de barriles diarios en la demanda de la OCDE, mientras que la de otros países crecerá en aproximadamente en 1.2 millones de barriles al día.