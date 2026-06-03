Nueva etapa para la Vasconcelos, pero la misma deuda laboral

A veinte años de su apertura, la Biblioteca Vasconcelos, el recinto de su tipo más fotogénico y visitado en México, se prepara para una nueva etapa, pero arrastra hándicaps de origen.

Por un lado, en mayo pasado, la Secretaría de Cultura federal anunció una inversión superior a 12.3 millones de pesos para labores de mantenimiento y conservación integral del inmueble, mientras que este lunes se anunció el relevo de las cabezas en la Dirección General de Bibliotecas (DGB) y del propio recinto, dos movimientos que llegan después de meses marcados por protestas laborales, denuncias de hostigamiento y reclamos por el deterioro operativo de uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

A ello se suma un plan más amplio que, según anunció la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, contempla alrededor de 20 millones de pesos tanto para la Vasconcelos como para la Biblioteca de México.

Asimismo, la funcionaria nombró a Guillermina Pérez Suárez como nueva titular de la Dirección General de Bibliotecas y a Silvia Alejandre Prado como directora de la Vasconcelos, ésta en sustitución de José Mariano Leyva, quien llevó dicha dirección desde el año 2019 hasta esta semana.

Reconocen avances, pero señalan deudas

Para Luis Martínez Pérez, representante sindical de los trabajadores de base de la Vasconcelos y afiliados al Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), los anuncios constituyen una señal positiva:

“Hay que reconocerle a la Secretaría de Cultura la inversión que va a realizar, no solamente en la Biblioteca Vasconcelos sino en toda la Dirección. Debemos expresar nuestro reconocimiento como trabajadores del inmueble, por la atención (...) Estamos viviendo un momento histórico donde nuestras manifestaciones y nuestros gritos han tenido eco y empatía en las autoridades”, reconoce para inmediatamente matizar: “pero hay deudas pendientes con la base trabajadora”.

El representante sindical sostiene que persisten conflictos relacionados con prestaciones, reconocimiento de antigüedad laboral y condiciones de trabajo. Uno de los principales reclamos tiene que ver con resoluciones judiciales que, asegura, aún no han sido cumplidas plenamente por Cultura federal.

“Hay laudos que desde 2019 la Secretaría de Cultura no ha pagado, sobre todo relacionados, por ejemplo, con ciertas aportaciones al ISSSTE, Afores, cesantías por edad avanzada y reconocimientos de antigüedad. Son temas sobre los que los compañeros exigen se resuelvan para que en el futuro no tengan complicaciones al pensionarse correctamente”, explica.

A lo anterior se suma un clima laboral que, según su testimonio, se ha deteriorado en distintas áreas de la DGB desde 2023. Menciona que en los últimos tres años, es decir, bajo las direcciones recién destituidas, se multiplicaron las denuncias internas por presunto hostigamiento laboral.

Salarios por debajo del mínimo

Martínez Pérez sostiene que los problemas de infraestructura no son los únicos que requieren atención. Entre los principales pendientes subraya una política salarial que, asegura, mantiene a la mayoría de los trabajadores de base, entre un 80 y un 90%, por debajo del salario mínimo, al menos para los que trabajan en la DGB.

"Sabemos que la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) anunció el primero de mayo que se buscaría llevar los salarios a la media del Seguro Social, pero hasta el día de hoy no hay un decreto, no hay una propuesta, no hay una sugerencia por parte de Hacienda y de la autoridad cultural”.

En ese contexto, advierte que las organizaciones sindicales mantienen la expectativa de que exista una definición antes del inicio de la Copa del Mundo. De no ver cumplido el compromiso de ajuste salarial en este periodo, el representante sindical lanza una advertencia:

“La ruta que hemos marcado es manifestarnos particularmente el día de la inauguración (del Mundial) el 11 de junio. Trataremos de llegar al estadio Ciudad de México, donde va a ser el partido de la Selección. Entendemos la importancia del evento, es algo que reviste a México. Pero este gobierno prometió combatir la desigualdad social y económica, particularmente en la administración pública federal, que sigue siendo bastante desfavorable para la base trabajadora”.

Breve línea de tiempo

2006

Abre la Biblioteca Vasconcelos.

2007-2008

Permanece cerrada por fallas constructivas y filtraciones

2012

Reaparecen denuncias por humedad y deterioro

2025

Trabajadores denuncian problemas operativos y laborales

2026

Se anuncian 12.3 millones de pesos para conservación y nuevos nombramientos directivos

Una historia de desperfectos

La biblioteca permaneció cerrada casi dos años, entre 2007 y 2008, debido a problemas constructivos relacionados con filtraciones y fallas estructurales. Con el paso de los años, las quejas por humedad, escurrimientos y deterioro reaparecieron de manera periódica. Durante los últimos meses, además, trabajadores denunciaron fallas en elevadores, insuficiencia de iluminación en diversas áreas y retrasos en trabajos de mantenimiento.

Te puede interesar

Un historial de hostilidades y goteras en la Biblioteca Vasconcelos