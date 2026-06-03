CFE difiere fallo para selección de proyectos mixtos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) postergó hasta el próximo 5 de junio el fallo para seleccionar a las empresas con las que se asociará en los nuevos Esquemas de Desarrollo Mixto para construcción de nuevas centrales renovables por hasta 7,500 megawatts, lo que refleja el interés con que se lleva a cabo el primer proceso de este tipo en el país.

Según el nuevo calendario del procedimiento de selección, que la estatal eléctrica envió a los interesados, la valoración final de las propuestas concluirá entonces el próximo jueves 4 de junio, además de que se añadió al proceso una segunda vuelta de propuestas subsecuentes definidas en los lineamientos como la posibilidad de los participantes de mejorar sus ofertas sobre los proyectos ya seleccionados, con lo que el fallo se pospuso hasta el 5 de junio -originalmente se previno para el 25 de mayo y después al 1 de junio-, la entrega de garantías de seriedad será el 16 de junio y la firma de los contratos a partir del 19 de junio próximo.

Por lo menos en lo que respecta a la Región Noroeste del concurso, según revisó El Economista, se notificaron estos cambios y se verificó que al menos 11 proyectos -predominantemente fotovoltaicos- siguen en el proceso competitivo, con excepción de la Central Fotovoltaica Cerro Prieto que ya fue dictaminada.

La CFE ha omitido informar de manera integral el estatus del proceso, dirigiendo las dudas a la Secretaría de Energía que a su vez se refiere a los calendarios de la Ventanilla de Atención a la que únicamente tienen acceso los concursantes.

Sin embargo, ha trascendido que de un total de 222 propuestas que se recibieron a principios de abril, 56 de éstas, por parte de 40 empresas de gran calado, contaban con los requisitos técnicos, económicos y de factibilidad de interconexión regional con la red según la planeación vinculante del gobierno hasta el 11 de mayo.

Elena Ocampo, asesora jurídica para energía en Santamarina + Steta, detalló a El Economista que se trataría de grandes firmas ya que deben contar con las garantías y el respaldo financiero necesario para asociarse con la CFE, que revisará de manera muy minuciosa cada una de las propuestas para potenciales socios con quienes tendrá participación de mínimo 54% en cada proyecto.

“Vemos que van avanzando con interés por parte de los privados y con la intención de que se lleven a cabo de la mejor forma posible por parte del gobierno, que se hayan aplazado con la posibilidad de que se revisen los detalles de los proyectos, lo vemos con buenos ojos, se podría entender que hay entonces mucho interés”, dijo la experta.

Según el nuevo calendario del procedimiento, que la estatal eléctrica envió a los interesados, la valoración final de las propuestas concluirá entonces el próximo jueves 4 de junio.