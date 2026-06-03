Economía, comienzan a carburar motores: EAZ

Están empezando a carburar bien los principales motores de la economía.

Se registrará una reactivación de la inversión, sobre todo de la inversión pública y mixta, a partir de este mes.

Y se van a traducir en un buen desempeño tanto en lo económico y fiscal.

Así ve las cosas el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

Su perspectiva, es notablemente contrastante con la mayoría de los analistas privados que pronostican un débil crecimiento para la economía mexicana, hacia el cierre de este año y en su prolongación para el 2027.

El titular de las finanzas públicas, mantiene la expectativa oficial.

Confirma su confianza de que se alcanzará el rango de estimación de crecimiento económico entre 1.8 y 2.8%, con una media de 2.3 por ciento. Y comenzará a concretarse, a partir de este mes de junio.

El titular de las finanzas públicas abre sus cartas y menciona en qué basa sus expectativas.

¿Qué es lo que estamos empujando a partir de este mes?, se pregunta y auto responde:

La reactivación de la inversión pública, los esquemas de inversión que prevé la nueva ley de infraestructura, y los proyectos mixtos, que ya venían afinándose y ejecutándose, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Recuerda que recientemente hubo una convocatoria por siete gigabytes y se recibieron ofertas por 34; un múltiplo bastante elevado, respecto de lo que se demandaba.

Son proyectos que están entrando ya, en la fase de inversión, y pronto se verá una reactivación muy sólida tanto de la inversión pública como de la inversión mixta en energía, carreteras, puertos, y agua, entre otros, en las próximas semanas y meses.

Esto, augura el funcionario, le va a inyectar un efecto muy fuerte al calendario de inversiones, también en el sector privado.

Por otra parte, destaca que el mes de abril salió muy bien en términos de exportaciones récord; un alza de más del 30%. Y reitera su diagnóstico: “están empezando a carburar bien los principales motores de la economía”. Es tan profunda su confianza que incluso rechaza las recientes decisiones de Standard and Poor’s y Moody’s, sobre la perspectiva y calificación crediticia de México.

No compartimos el criterio de la calificadora, dice y explica sus razones.

“Venimos de una reducción inédita en el nivel del déficit fiscal de prácticamente el 6% al 4.4%, una reducción de 1.5 puntos porcentuales; esto ocurría en más de tres décadas.

Y la última vez que ocurrió algo similar, fue con un ajuste muy fuerte de la economía, con impacto negativo fuerte sobre el empleo y el bienestar de los mexicanos.

En esta ocasión, se registra la reducción del déficit, en un marco de crecimiento del empleo de la actividad económica, de estabilidad del tipo de cambio, por eso, cuesta trabajo encontrarle la lógica a esta acción crediticia”.

Amador pronostica que la economía mexicana está en la ruta que le permitirá en los siguientes meses volver a ganar la confianza de los analistas y, primero estabilizar las calificaciones y luego recuperar los escalones que se han cedido en las últimas evaluaciones de las agencias calificadoras.

Sin dudarlo, ratifica que las inversiones comenzarán a verse a partir de este mes de junio.

Y subraya: el segundo semestre del año será muy bueno para la actividad económica, para el empleo en el país.

Sin embargo, de manera realista anticipa que el impacto económico de la copa mundial de fútbol en México será moderado y acotado en el tiempo; tendrá algunas décimas de impacto directo, pero va a coincidir con la activación de la inversión pública y mixta hacia adelante, con mayor claridad en las variables comerciales y respecto del mercado energético.

Y sobre Pemex, asegura que no le preocupa, aunque reconoce que sí están ocupados en mejorar y aumentar su operación y producción.

La mejora crediticia que logró Pemex, no ocurría desde hace 12 años y ayudó a liberar flujo y energía por parte de los equipos técnicos para abocarse al reforzamiento de la parte operativa.

De hecho, asegura, ya se están viendo buenos resultados en refinación y petroquímica y se comenzará a ver una consolidación de estos esfuerzos en el corto y mediano plazo.

Esa es la perspectiva del responsable de las finanzas públicas de México.

Por lo pronto, está claro que la apuesta es por una nueva estrategia económica y que ésta depende de la seguridad y confianza que tengan los inversionistas no sólo en los nuevos esquemas y vehículos de inversión, sino sobre todo, en el radical cambio del marco jurídico y político electoral que se está registrando. Al tiempo.

Atisbos

***El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que envió una carta a los representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá en la que establece que la posición de México es la de extender el Tratado de Libre Comercio por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso a las tres naciones.

Ebrard calificó como favorable el decreto que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reducir las tasas en el cobro de aranceles al acero, aluminio y cobre.

Estimó que el efecto puede ser positivo, pero están revisando en detalle el decreto con los miembros de la industria del acero, aluminio y cobre.

***Al grito de primero rechazo y después averiguo, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena visitará hoy Mahahual, Quintana Roo, el puerto que se quedó vestido y alborotado luego de la negativa del gobierno a autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental y por ende, la inversión de la empresa crucerista Royal Caribbean. Casi una decena de organizaciones le pedirán que reconsidere su decisión y permita la construcción del proyecto turístico.