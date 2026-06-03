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Ofensiva rusa deja 23 muertos y varios heridos; Ucrania pide armas
Rusia bombardeó Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles la madrugada del martes, matando a 23 personas e hiriendo a 130.
Kyiv. Rusia bombardeó Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles la madrugada del martes, matando a 23 personas e hiriendo a 130. El presidente Volodymyr Zelenski advirtió que Moscú podría lanzar un ataque por segunda noche consecutiva.
“Según nuestra información de inteligencia, esta noche podría producirse otro ataque a gran escala”, anunció Zelenski.
Los ataques contra ciudades como Kyiv y Dnipro se produjeron tras las advertencias rusas de ataques "sistemáticos" contra la capital.
Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate continuaron la recuperación de cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se contaban por decenas.
En Járkov (nordeste), 14 personas resultaron heridas. En esta región fronteriza con Rusia, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 7,000 civiles de varias localidades debido a "la situación de seguridad".
Contrarrestar misiles
Zelenski reiteró que su país carece de armamento y recordó a Estados Unidos su pedido para suministrar misiles a los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
“Lamentablemente, el nivel actual de suministros para nuestra defensa aérea no nos permite interceptar una parte significativa de los misiles”, afirmó.