Navidad 2025: Pierna a la cerveza, la receta que transformará tus cenas decembrinas
Una pierna de cerdo jugosa, horneada lentamente con cerveza, hierbas y un glaseado dorado, ideal para cualquier cena decembrina.
En las mesas mexicanas de fin de año siempre aparece un platillo que busca sorprender, reunir y dar identidad a la celebración. Para quienes desean una alternativa distinta al tradicional pavo o lomo, la pierna al horno a la cerveza se convierte en una opción contundente, aromática y profundamente festiva.
Su cocción lenta permite que la carne se impregne de notas maltosas, ligeramente caramelizadas, que recuerdan a las reuniones familiares y al calor de las posadas.
Además, esta preparación funciona perfecto tanto para cenas de fin de año como para posadas e incluso Navidad. La cerveza aporta complejidad sin restar simplicidad al proceso, mientras que la mezcla de hierbas, ajo y miel crea una costra dorada irresistible.
Es un platillo que luce mucho en la mesa, rinde para grupos grandes y deja ese aroma que anuncia que la temporada de celebraciones está oficialmente abierta.
Ingredientes:
- 1 pierna de cerdo de 3 a 4 kg, deshuesada o con hueso
- 2 botellas de cerveza oscura (660 ml aprox.)
- 6 dientes de ajo picados
- 1 cebolla blanca en trozos
- 3 cucharadas de mostaza Dijon
- 3 cucharadas de miel de abeja
- 2 cucharadas de salsa inglesa
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de paprika
- 2 ramas de romero
- 2 hojas de laurel
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Preparación:
- Marinado: Mezcla la cerveza, mostaza, miel, salsa inglesa, comino, paprika, ajo, romero, laurel, sal y pimienta. Coloca la pierna en un refractario profundo, báñala con la mezcla y deja reposar mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.
- Sellado (opcional pero recomendado): En una sartén grande, dora la pierna por todos sus lados con un poco de aceite. Esto ayuda a mantener los jugos y aporta sabor.
- Horneado: Precalienta el horno a 180 °C. Coloca la pierna en una bandeja, añade la cebolla y vierte parte del marinado. Cubre con aluminio y hornea de 2.5 a 3 horas, bañando la carne con sus jugos cada 40 minutos.
- Glaseado final: Retira el aluminio, sube el horno a 200 °C y barniza la pierna con el resto del marinado mezclado con una cucharada extra de miel. Hornea 20–30 minutos más hasta lograr una costra brillante y dorada.
Reposo y servicio: Deja reposar 15 minutos antes de rebanar. Acompaña con puré de papa, ensalada verde o verduras rostizadas.