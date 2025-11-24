¿Por qué todos buscan esta cerveza? El efecto sorpresa detrás de su agotamiento

No todas las tendencias surgen desde las grandes campañas. Algunas nacen del simple entusiasmo de la gente. Eso pasó con Negra Modelo Chocolate Turín, una cerveza de temporada que desapareció en cuestión de días. En recorridos por distintos puntos de venta, la constante fue la misma: estantes vacíos, encargados diciendo que “voló” y consumidores buscando sin éxito.

En redes sociales, la conversación explotó: videos probándola, catas improvisadas, comparaciones y el típico “la encontré” que hizo que la búsqueda se volviera colectiva. Y cuando la probamos, entendimos la razón. Es fría, fresca, con un matiz ahumado suave, cuerpo medio y notas tostadas que conviven con el aroma profundo del cacao.

No es una cerveza dulce; tampoco una lager negra extrema. Es una mezcla inesperadamente armoniosa que no se había visto en el mercado masivo mexicano.

Una colaboración que encontró su propia narrativa

El lanzamiento parte de una idea simple: unir dos referentes del gusto mexicano. Desde el lado corporativo, Grupo Modelo describe esta edición como una propuesta que “celebra la maestría y redefine el sabor de la temporada”. Y aunque la intención pueda sonar ambiciosa, el resultado realmente sorprendió a consumidores y curiosos.

Felipe Ambra, vicepresidente de Marketing en Grupo Modelo, lo resume así:“Esta innovación va más allá de unir dos sabores, es el resultado de unir dos marcas icónicas que representan la calidad premium, la maestría y el orgullo por lo hecho en México.”

La receta parte de Negra Modelo, la lager oscura de la casa, pero se transforma gracias al cacao semiamargo de Turín. El objetivo, según el propio documento, es ofrecer una cerveza que equilibre “la malta tostada, las notas de caramelo y un ligero aroma a café”.

Por su parte, Agustín Rubio, General Manager de Turín, destaca el valor simbólico de esta unión: “Ambas compañías tenemos algo en común: la búsqueda de la perfección en cada detalle y la pasión por crear experiencias memorables.”

Modelo TurinDiego López

Y añade:“Esta edición limitada es una invitación a compartir momentos especiales y brindar con un sabor que estamos seguros será el favorito de la temporada.”

Más allá de las frases corporativas, lo cierto es que la bebida entrega lo que promete: una experiencia sensorial diferente, equilibrada, pensada para sobremesas largas y para quienes buscan una cerveza con carácter sin caer en la densidad de una stout tradicional.

La bebida más buscada del invierno mexicano

La edición limitada —disponible solo en temporada navideña y en presentación de 355 ml— superó cualquier expectativa. La combinación entre chocolate y cerveza oscura llamó la atención de curiosos, coleccionistas, amantes de lo estacional y consumidores que buscaban un regalo distinto.

Su éxito se explica por una mezcla simple: sabor, sorpresa y el boca a boca que generó una fiebre de consumo. En pocas palabras, una cerveza que no pretendía ser protagonista terminó siendo la más buscada del invierno.